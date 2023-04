Windows 11 : la prochaine mise à jour modernise encore l’interface et les options

Microsoft a déployé une nouvelle préversion de Windows 11 dans le canal Canary du programme Windows Insiders. Elle propose notamment une modernisation de l'interface et de nouvelles options de personnalisation.

L’un des principaux objectifs de Windows 11 a été pour Microsoft de moderniser l’interface. La firme a très vite modifié l’aspect des principaux éléments aspects du système pour donner de nouveaux codes esthétiques à Windows après quelques années d’errements sous Windows 10.

Mais le problème éternel de Windows est toujours là : le système est aujourd’hui une succession de changement de design et il est encore possible en creusant d’aller trouver des fenêtres reprenant le style d’anciennes versions du système : Windows 10, Windows 8, Windows 7 et même de plus vieilles versions encore.

Alors Microsoft s’attaque cette fois à terminer le travail avec les mises à jour de Windows 11, qui proposent régulièrement de moderniser des aspects du système.

Une nouvelle notification pour le pare-feu

Dans le cadre de votre métier ou si vous avez déjà joué à un jeu en ligne sur PC avec des amis, vous avez probablement déjà dû découvrir la notification du pare-feu Windows. C’est avec cette fenêtre que l’on peut rapidement autoriser ou non une application à accéder au réseau et passer les sécurités de base du système. Son style n’avait pas changé depuis au moins Windows Vista, sinon encore avant.

L’ancienne interface du pare-feu Windows // Source : Microsoft La nouvelle notification du pare-feu Windows // Source : Microsoft

Avec la build 25346 dans le canal Canary, Microsoft propose enfin une mise à jour de cette fenêtre pour lui faire adopter le style des fenêtres Windows 11. On gagne un peu plus en cohérence, d’autant que cette notification pouvait apparaitre à l’utilisateur de façon assez courante.

Si vous avez un problème avec votre connexion Internet, Microsoft a également ajouté un accès rapide à l’outil de diagnostic depuis l’icône réseau de la barre des tâches.

Moins de consommations pour les PC portables

Le canal Canary est un lieu d’expérimentation pour Microsoft. Dans cette préversion, la firme a activé le mode CABC pour les PC portables et les 2-en-1 même lorsqu’ils sont branchés sur leurs chargeurs. Pour rappel, ce mode permet à Windows de régler la luminosité de certaines régions de l’écran automatiquement pour diminuer la consommation.

Cette option était proposée seulement sur batterie pour le moment, mais une utilisation sur secteur permet de réduire la consommation, et donc accélérer la recharge.

Microsoft a également modifié les options de Windows 11 pour permettre de régler plus facilement l’activation automatique ou non du mode HDR de l’écran quand le PC fonctionne sur batterie.

Comme toujours avec le canal Canary, certaines des nouveautés présentées ici pourraient ne jamais voir le jour dans une version stable de Windows, ou pourraient être profondément retravaillées avant leur sortie.

