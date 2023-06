Xbox Series S | X : Western Digital a une solution à vos problèmes de stockage

Western Digital lance cette semaine une nouvelle carte d'extension sous licence officielle permettant d'ajouter du stockage, en externe, sur une Xbox Series S ou X.

Si vous jouez sur Xbox, il ne vous aura pas échappé que leur stockage interne est vite saturé, a fortiori après l’installation de quelques jeux de dernière génération, très gourmands en espace. Plusieurs solutions sont proposées par Microsoft, qui a d’ailleurs lancé une nouvelle version 1 To de sa Xbox Series S (souvent critiquée pour ses 512 Go de SSD seulement sur le modèle classique), et la plus pratique reste certainement d’opter pour une carte d’extension externe.

Jusqu’à présent, Seagate en était le principal fournisseur, mais l’on apprend cette semaine que Western Digital entre lui aussi dans l’arène avec sa nouvelle carte WD_BLACK C50, déclinée pour le moment en version 512 Go et 1 To.

Deux cartes coûteuses… mais moins que la concurrence

Western Digital profite de l’occasion pour positionner sa C50 a un tarif (un peu) plus accessible que les alternatives offertes par la concurrence. Comptez quand même sur la coquette somme de 139,99 euros pour la version 512 Go, tandis que la mouture 1 To est annoncée à un tarif recommandé de 189,99 euros.

Pour rappel, Seagate proposait jusqu’à présent ses cartes 512 Go à 159,99 euros en tarif recommandé, et ses modèles 1 To à près de 220 euros. Un modèle 2 To existe aussi, toujours chez Seagate, mais cette fois le prix s’envole à plus de 400 euros, notamment sur Amazon. Western Digital reste donc relativement raisonnable, même si l’on aspire à des baisses de prix plus importantes à l’avenir.

Source : Western Digital Source : Western Digital

Quoi qu’il en soit, la marque explique dans son communiqué que sa WD_BLACK C50 exploite l’architecture Xbox Velocity pour offrir les meilleures performances possibles sur Series S et X. Elle s’insère du reste, sans surprise, dans l’emplacement arrière des deux Xbox, prévu à cet effet, et ne nécessite aucune autre manipulation pour être fonctionnelle.

À noter toutefois que cette nouvelle carte est pour l’instant commercialisée essentiellement sur le site officiel de Western Digital.



Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.