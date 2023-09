5 nouveaux titres vont faire leur apparition sur le Xbox Game Pass en cette fin de mois de septembre avec deux gros titres en tête d'affiche : Payday 3 et Gotham Knights.

Malgré la fuite massive de documents confidentiels révélée ce matin concernant le futur de la marque Xbox, Microsoft continue évidemment son calendrier de sorties de titres pour son Game Pass. Pourtant, le mois de septembre avait déjà commencé en fanfare avec, entre autres, des gros titres comme Starfield ou le dernier Lied of P, fraîchement débarqué. Cette fois-ci, on a le droit à cinq nouveaux jeux dont les sorties s’écouleront sur la fin de mois avec notamment un certain Payday 3 et un Gotham Knights.

Les jeux ajoutés au catalogue en septembre/octobre sur le Game Pass

Party Animals– 20 septembre (Cloud, Console)

Payday 3 – 21 septembre (Cloud, Console, PC)

Cocoon – 29 septembre (Console, PC)

Gotham Knights – 3 octobre (Cloud, Console, & PC)

The Lamplighter’s League – 3 octobre (Cloud, Console, & PC)

Lies of P n’est pas noté dans ce lineup, mais il est bien disponible sur le Game Pass (Cloud, Console, PC) depuis le 18 septembre.

Le 20 septembre, c’est Payday 3 qui débarque en Day One sur le Game Pass. La licence de braquage en multijoueur revient avec de nouvelles ambitions avec un passage à l’Unreal Engine 4 pour des affrontements plus nerveux avec la police, mais toujours cette emphase stratégique qui permet de jouer aussi en mode infiltration.

Gotham Knights arrive quant à lui le 3 octobre et il s’agit là d’une bonne surprise tant le titre avait plus aux fans du genre à sa sortie il y a un an. On a le droit à un titre mêlant action et exploration de la ville de Gotham avec le choix de votre héros, chacun disposant bien entendu de capacités qui lui sont propres pour aider à la progression. Les orphelins de la série des Batman Arkham auront au moins de quoi s’occuper en attendant un potentiel prochain épisode.

Dans un registre beaucoup plus léger, Party Animals débarque lui aussi en Day One sur le Game Pass le 20 septembre. Le jeu prend la forme d’un party game à la Gang Beast où le but du jeu est de progresser dans les niveaux tout en faisant chuter vos adversaires.

Notez également que c’est le 22 septembre qu’un certain EA FC24 arrive aussi sur le Game Pass en accès anticipé via l’EA Play, il sera possible de jouer pendant 10 heures au « nouveau FIFA » avec un abonnement Game Pass PC et Ultimate (Core ne disposant pas d’accès à l’EA Play).

Les jeux qui quittent le catalogue Game Pass

Certains jeux ne seront plus disponibles à partir du 30 septembre.

Beacon Pines (Cloud, Console, and PC)

Despot’s Game (Cloud, Console, and PC)

Last Call BBS (PC)

Moonscars (Cloud, Console, and PC)

Outriders (Cloud, Console, and PC)

Prodeus (Cloud, Console, and PC)

Weird West (Cloud, Console, and PC)