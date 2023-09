Windows 10 / 11 : une très mauvaise nouvelle si vous utilisez une clé Windows 7

Microsoft met fin à ce qui était jusque-là une belle possibilité : l'activation de Windows 10 ou Windows 11 avec une clé et une licence Windows 7.

Depuis l’échec de Windows Vista au milieu des années 2000, Microsoft a tâché de rendre les nouvelles versions de Windows moins chères, pour tenter de résoudre son problème de fracture. Ainsi, Windows 7 était disponible à seulement 49,99 euros lors de son lancement, et la mise à jour vers Windows 8 était proposée à 15 euros.

Pour le lancement de Windows 10, Microsoft est allée encore plus loin. La firme voulait en faire la version ultime de Windows, celle sur laquelle l’ensemble de ses utilisateurs serait. Alors, elle a proposé la mise à jour vers Windows 10 gratuitement à tous les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8.

Officiellement, cette offre de lancement a expiré le 29 juillet 2016, un an après le lancement de Windows 10. Dans les faits, il était encore possible d’activer Windows 10 et même Windows 11 avec des clés Windows 7 ou Windows 8. L’activation fonctionnait sans problème. C’est désormais terminé.

Microsoft coupe les vannes

Microsoft a officiellement annoncé

le 20 septembre 2023 qu’il n’était plus possible d’installer Windows 10 ou Windows 11 à l’aide d’une clé Windows 7 ou Windows 8. La mise à niveau depuis ces versions n’est plus proposée gratuitement.

La firme précise que la mise à jour de Windows 10 vers Windows 11 reste, elle, parfaitement gratuite et encouragée.

C’est une bien mauvaise nouvelle pour les utilisateurs concernés. Une licence pour Windows 11 coûte 145 euros aujourd’hui pour l’édition Famille du système d’exploitation. Cela signifie qu’à la prochaine installation du système, Microsoft pourrait refuser une nouvelle activation.

Ce changement est déjà effectif dans les dernières versions Insider Canary de Windows d’après le site spécialisé Windows Central. Pour rappel, le canal Canary du programme Insider permet de tester en avance les nouveautés prévues pour Windows 12.