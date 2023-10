« Gold Shadow » : Microsoft annonce une manette Xbox dorée, mais pas bling-bling

Microsoft annonce cette semaine une nouvelle manette Xbox Series en édition spéciale. Baptisée « Gold Shadow » cette dernière revêt une robe or et noir voyante, certes, mais qui parvient à esquiver le bling-bling.

Après les éditions spéciales Stellar Shift (qui misait sur des reflets bleus et violets aux airs nébuleux), ou encore Starfield (avec un look rétro-futuriste aux couleurs du jeu éponyme), et alors que Microsoft maintient dans son catalogue un modèle « Remix », plus vertueux (que nous avons pu prendre en main), la firme annonce cette semaine une nouvelle manette Xbox Series en édition spéciale. Baptisée « Gold Shadow », cette dernière mise cette fois sur un habillage or et noir avec « finition métallique brillante », souligne Microsoft.

Cette nouvelle manette adopte également des poignées caoutchoutées avec « motifs en forme de diamants » pour procurer une meilleure prise en main, ainsi qu’un revêtement texturé pour les gâchettes et l’arrière du châssis, lit-on.

Une manette pour le reste très classique

Au-delà de ce nouveau coloris et de ces quelques petits ajustements en matière de grip, ce nouveau contrôleur pour Xbox Series S et X reste très classique. Basé sur la technologie Bluetooth, il peut bien sûr se connecter facilement à d’autres appareils que les consoles de Microsoft (PC, smartphones, tablettes…). On y trouve de plus une prise Jack 3,5 mm pour connecter un casque ou des écouteurs filaires, et l’ensemble est alimenté par deux piles AA.

Comme avec la plupart des autres manettes Xbox, il faudra donc repasser à la caisse pour obtenir une batterie rechargeable. Pour rappel, le pack officiel comprenant une batterie rechargeable Xbox et un câble de recharge USB-C est vendu 22,99 euros par Microsoft, séparément donc.

Source : Microsoft Source : Microsoft Source : Microsoft Source : Microsoft

Cette édition spéciale « Gold Shadow » est quoi qu’il en soit attendue le 17 octobre prochain sur le Microsoft Store à un tarif de 69,99 euros, puis chez les principaux revendeurs, mais visiblement fin octobre cette fois.