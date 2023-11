Xbox Game Pass : les nouveautés attendues fin novembre

Seulement trois jeux feront leur arrivée dans le Xbox Game Pass avant la fin du mois de novembre.

Après plusieurs semaines riches en sorties, le Xbox Game Pass semble faire une petite pause en cette fin de mois de novembre. Les abonnés toujours avides de nouveautés auront tout de même trois titres à se mettre sous la dent. Les autres pourront continuer d’épancher un backlog toujours bien dodu.

Les jeux ajoutés au Game Pass fin novembre

Persona 5 Tactica (Cloud, Console et PC) – 17 novembre ;

Dune Spice Wars (Cloud et Console) – 28 novembre ;

Rollerdrome (Cloud, PC et Xbox Series) – 28 novembre ;

Seulement trois jeux donc, mais une très belle sélection. On retrouve ainsi le jeu Persona 5 Tactica, spin-off du J-RPG sorti en 2017, dès son lancement commercial. Concernant Dune, le jeu de stratégie était déjà disponible sur PC, mais il s’agit ici de l’ajouter au catalogue sur console et en cloud gaming.

Enfin, il y a Rollerdrome sorti en exclusivité sur console sur PlayStation. Le jeu développé par Roll7 fait son arrivée sur Xbox le 28 novembre et sera directement proposé dans le Xbox Game Pass.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass

Plusieurs jeux vont sortir du catalogue le 30 novembre. Il ne reste donc que quelques jours pour les terminer.

Anvil (Cloud, Console et PC)

Battlefield 1943 (Console) EA Play

Battlefield: Bad Company (Console) EA Play

Battlefield: Bad Company 2 (Console et PC) EA Play

Disc Room (Cloud, Console et PC)

Eastward (Cloud, Console et PC)

Grid (Console) EA Play

On peut noter que plusieurs de ces départs sont du fait d’EA et de son service EA Play inclus dans le PC Game Pass et le Xbox Game Pass Ultimate.