Xbox serait sur le point d’abandonner le jeu vidéo en disque

Les indices autour d'un abandon pur et simple du jeu vidéo physique chez Microsoft sont de plus en plus nombreux, malgré les récentes promesses de Phil Spencer.

Microsoft l’avait annoncé avec la Xbox One, Microsoft le fera avec la Xbox Series X ? Le jeu vidéo sur support physique semble de plus en plus proche de la fin dans l’écosystème Xbox.

Dernier indice en date : le site Exputer rapporte avoir pu consulter des documents confidentiels pointant vers le lancement d’une nouvelle Xbox Series X blanche dénuée d’un lecteur de disque. En septembre 2023, Microsoft avait publié par erreur un document confidentiel pointant vers le lancement d’une Xbox Series X « adorablement digital » sans lecteur de disque pour la fin de l’année 2024. D’après Exputer, le lancement serait prévu désormais pour juin ou juillet. Dans les deux scénarios, on peut miser sur une présentation lors de la conférence Xbox Showcase prévue en juin.

Le jeu physique vit ses dernières heures

Pourtant, il y a quelques jours seulement, Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming, souhaitait rassurer les fans lors de plusieurs interviews en indiquant que la marque n’allait pas arrêter la commercialisation des jeux physiques.

Quand on lit précisément sa réponse toutefois, on note qu’il indique « Microsoft va suivre ce que les consommateurs font ». Or justement, les consommateurs, en particulier sur Xbox, ont pris l’habitude de consommer leurs jeux à travers le Xbox Store ou le Xbox Game Pass et de moins en moins par un format physique.

Et les indices d’une telle stratégie ne manquent pas chez Microsoft. En janvier, la firme a, par exemple, confirmé que son futur gros titre Hellblade 2 allait passer par une sortie 100% numérique.

Toujours en janvier, Microsoft a annoncé le licenciement de 1900 employés dans sa division jeu vidéo. Parmi les équipes les plus impactées, celle chargée de la distribution de jeux physiques.

Plus récemment, Microsoft a confirmé le lancement de quatre de ses jeux Xbox sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Ces jeux sortiront évidemment au format numérique, mais Pentiment aura le droit à une version physique. Cette dernière sera distribuée par Limited Run Games, un spécialiste de la distribution de jeux rétro ou indépendant. Autrement dit, Microsoft ne prend vraiment plus la peine d’investir dans la distribution physique de ses jeux.

Microsoft n’est pas le seul à acter ce changement. Acheter des jeux physiques peut encore passer par des boutiques physiques, où les rayons Xbox sont de plus en plus petits, quand ils n’ont pas totalement disparu.

Les distributeurs et éditeurs tiers ne s’embarrassent plus de faire la promotion des versions Xbox des jeux en version physique, même lorsqu’elle est bien commercialisée.

Changement en douceur

Si Microsoft lance une Xbox Series X sans lecteur de disque, la marque aura un catalogue complet, avec la Xbox Series S, de machines tournées vers le jeu dématérialisé. Il ne lui restera alors plus qu’à doucement, mais surement, retirer l’ancienne Xbox Series X des rayons.

Si on l’interroge sur ce changement, la marque pourra répondre qu’elle ne fait que suivre une tendance déjà actée par les consommateurs.