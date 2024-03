Windows 11 copie enfin cette fonctionnalité très pratique de macOS

Microsoft a annoncé déployer graduellement chez les Insiders une fonctionnalité permettant d'utiliser un smartphone Android en guise de Webcam pour un PC sous Windows 11. Une fonction déjà disponible avec macOS et un iPhone.

Introduite chez Apple en 2022 avec macOS Ventura, la fonctionnalité « appareil photo Continuité » permet de transformer un iPhone en webcam pour n’importe quel Mac récent. On apprend aujourd’hui que, deux ans plus tard, Microsoft va commencer à proposer une fonction similaire sur Windows 11, mais cette fois pour les détenteur de smartphones Android, ou de tablettes.

Dans un billet de blog partagé ce 29 février, Microsoft annonce en effet commencer à déployer « graduellement » auprès des membres du programme Windows Insiders (peu importe leur canal) « la possibilité d’utiliser la caméra de leur téléphone ou tablette Android dans n’importe quelle application vidéo sur leur PC Windows 11 ».

Une nouveauté pour l’instant déployée seulement chez les Insiders

Dans le détail, on apprend que cette fonction pourra fonctionner sans fil, et qu’elle permettra donc d’exploiter la qualité d’image offerte par les caméras d’un smartphone (bien meilleure qu’à peu près n’importe quelle Webcam), et ce théoriquement dans toutes les applications vidéo accessibles sur Windows 11.

Microsoft promet d’ailleurs « flexibilité et confort » avec cette nouvelle fonction, et annonce qu’il sera par exemple possible de « passer de la caméra frontale à la caméra arrière, de mettre le flux en pause en cas d’interruption, ou encore de profiter des effets fournis par le modèle de votre téléphone portable ». De quoi booster sérieusement vos visioconférences sur Zoom, Teams, WeBex et consorts.

Quelques pré-requis sont quand même d’actualité pour profiter de cette fonction. Outre le fait qu’elle soit pour l’heure réservée aux Insiders, cette nouveauté n’est possible que sur les appareils mobiles équipés d’Android 9.0 (ou plus récent). Il est aussi nécessaire d’y avoir installé la version 1.24012 (ou plus récent) de l’application « Lien avec Windows ».

Notez enfin qu’un petit tour dans les réglages de Windows 11 est à prévoir pour activer l’ensemble. Les utilisateurs concernés devront en effet se rendre dans Paramètres > Bluetooth et appareils > Appareils mobiles et choisir « Gérer les appareils », de manière à autoriser le PC à accéder au téléphone Android cible.

Le PC recevra alors une mise à jour du « Cross Device Experience Host », obtenue au travers du Microsoft Store.