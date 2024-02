Le top 3 des smartphones testés en février 2024 par Frandroid

Le mois de janvier 2024 a été riche en téléphones réussis. En parallèle du CES, les marques ont présenté leurs nouvelles gammes de smartphones. Il y en a pour tous les goûts : quels sont les trois smartphones les plus intéressants testés le mois dernier ?

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux smartphones ! En janvier, les constructeurs se bousculent, en effet, au portillon pour mettre en avant leurs nouveaux flagships ou leur nouvelle gamme. Ce mois-ci, nous avons donc pu tester des modèles très variés : au menu, un smartphone premium bien connu de Samsung, un milieu de gamme équilibré de Xiaomi et un OVNI gamer d’Asus. Lequel saura voler votre cœur ?

Voici le récap’ des trois meilleurs smartphones testés chez Frandroid le mois dernier.

Samsung Galaxy S24 Ultra Le meilleur smartphone de ce début d'année

On peut faire confiance à Samsung pour nous convaincre chaque année avec leur modèle de smartphone le plus haut de gamme. Le Galaxy S24 Ultra fournit une expérience à la hauteur de son prix exorbitant (équivalent à celui d’un iPhone 15 Pro Max). Au menu, un des plus bel écran du marché, surtout, le plus lumineux. Le design est lui aussi au poil avec cette année un écran plat et un cadre en titane. Le volet photo est toujours le plus convaincant du marché, avec une polyvalence parfaite grâce à ses quatre capteurs, dont deux téléobjectifs (x3 et x5). Le modèle premium de Samsung a toujours plus de puissance grâce la puce Snapdragon 8 Gen 3 qui ne pourra pas être prise à défaut et fait tourner un One UI parfaitement au point. Le meilleur smartphone Android du moment — peut-être de l’année.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Le bon milieu de gamme

Le smartphone milieu de gamme de Xiaomi pour 2024 parvient à atteindre l’équilibre. Le Redmi Note Pro 13 5G est bon — sans être transcendant — sur tous les points. On aime son design à tranches plates qui est pile dans l’air du temps. Vous aurez droit à une très grande dalle Amoled de 6,67 pouces, avec un rafraichissement de 120 Hz, un écran bien maitrisé avec une jolie luminosité. Bon point aussi sur les performances, grâce à l’intégration d’une puce Snapdragon 7s Gen 2, un modèle récent qui fait vraiment du bon boulot. Quant à l’appareil photo, on saluera l’effort fait sur l’objectif principal qui s’en sort honorablement (contrairement à l’ultra grand angle, mais ce n’est pas étonnant). En somme, un bon téléphone à ce prix, sachant que de surcroit, son tarif baissera probablement dans les mois à venir.

Asus ROG Phone 8 Pro Le top du smartphone gaming

24 Go de RAM (rien que ça !), 1 To de stockage et la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3… Asus a mis le paquet sur le ROG Phone 8 Pro cette année. Pur smartphone gaming depuis toujours, ce dernier tente de se faire passer pour un téléphone haut de gamme plus classique. Ça marche, jusqu’à un certain point : sur la photo et le nombre de mises à jour promises, il est clairement moins bon que le Galaxy S24 Ultra (et même le S23 Ultra). Il sera néanmoins parfait pour celles et ceux qui adorent jouer à des jeux 3D gourmands. Niveau performances, il n’y a, en effet, clairement pas mieux en 2024, et ses accessoires, tels que le ventilateur ou les gâchettes tactiles apportent un vrai plus. On salue au passage son excellente autonomie, jusqu’à deux jours d’utilisation et une bonne charge rapide à 65W. Le roi du gaming remplit son rôle.

