Après WinRAR, Windows 11 va-t-il tuer 7-Zip ?

Avec sa conférence Build, Microsoft n'a pas parlé que de Copilot et de Surface, mais aussi de Windows 11. L'Explorateur de fichiers se voit un peu changer avec de nouvelles options de compression et une fonction de versionnage de fichiers avec Git notamment.

Ce lundi 20 mai, Microsoft a tenu sa conférence Build, avec de nombreuses annonces autour de Copilot, son chatbot, ainsi que du côté des PC Surface. À côté de cela, plein de nouveautés ont fait leur apparition sur Windows 11, donc quelques évolutions pour l’explorateur de fichiers. Parmi elles, la prise en charge de deux nouveaux formats de compression : 7z et TAR.

Pour aller plus loin

Les meilleurs logiciels pour compresser vos fichiers

L’arrêt de mort de 7-Zip a-t-il été signé ?

Depuis l’année dernière, Windows 11 prend en charge l’extraction de fichiers dans différents formats : RAR, 7z, bzip2, ARJ, CAB, gzip, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE et Z. Jusqu’à maintenant, on ne pouvait que compresser des fichiers dans les formats ZIP et RAR. Dorénavant, l’explorateur de fichiers peut compresser des fichiers nativement en 7z et en TAR. De quoi tuer le logiciel 7-Zip ?

Pour le moment, la compression par défaut est au format ZIP : lorsque l’on fait un clic droit sur un fichier, seule l’option « Compresser en fichier ZIP » est affichée. On peut imaginer que très prochainement, d’autres options seront disponibles, pourquoi pas à l’aide d’un sous-menu qui propose plusieurs formats de compression.

Les développeurs vont être contents de ce changement dans Windows 11

Autre changement dans Windows 11 repéré par le journaliste de The Verge Sean Hollister : la possibilité de synchroniser des projets de programmation avec l’explorateur de fichiers. En fait, Microsoft a annoncé lors de sa conférence Build ajouter prochainement « le contrôle de version natif à l’explorateur de fichiers en intégrant des systèmes tels que Git ». Pour rappel, Git est un logiciel permettant de travailler sur divers fichiers et à plusieurs, tout en gardant un historique des modifications sur lesdits fichiers.

Il est en très grande partie utilisé pour du code informatique. Grâce à ce changement dans l’explorateur de fichiers, il sera possible de voir en un coup d’œil les nouvelles modifications et les commentaires. À l’avenir, Microsoft pourrait peaufiner cette fonctionnalité pour des fichiers non dédiés à la programmation : les utilisateurs pourraient conserver différentes versions de leurs fichiers sur leur disque dur.