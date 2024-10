Pas besoin de la touche Copilot de votre PC ? Découvrez comment la reconfigurer pour lancer d’autres applications

Fils prodige de Microsoft, Copilot a droit depuis quelques mois à sa touche dédiée sur les nouveaux PC Windows. Mais, heureusement, même si vous n’êtes pas un utilisateur régulier de l’intelligence artificielle, vous pourrez tout de même trouver une utilité à cette petite nouveauté.

Voilà une touche à laquelle nous allons devoir nous habituer // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Il est difficile de ne pas être au courant que Microsoft a développé de nouvelles fonctionnalités d’IA pour ses services. Windows n’est bien évidemment pas en reste, et Copilot se veut comme un élément essentiel de l’OS le plus populaire sur PC. À tel point que cela pourrait presque nous rappeler l’arrivée forcée de Cortana à une époque où la grande marotte des géants de la tech était les assistants vocaux.

Bien que Copilot soit, pour sa part, un peu plus utile, il reste un de ces éléments dont certains utilisateurs souhaitent se débarrasser s’ils n’en ont pas besoin. Le problème est que l’outil dispose, depuis quelques mois, de sa touche dédiée sur les nouveaux PC sous Windows 11, et celle-ci devient beaucoup moins utile lorsque l’IA est absente du système. Un problème sur lequel Microsoft est en train de travailler.

En effet, dans la dernière version de Windows Insider Preview dans le canal Dev (26120.1930), une nouvelle option a fait son apparition dans les paramètres de Windows. Celle-ci permet de reconfigurer la touche Copilot pour qu’elle lance une autre application, avec toutefois quelques restrictions.

La touche Copilot pourrait finalement avoir une utilité plus universelle // Source : Microsoft

Une fonctionnalité limitée, mais qui a le mérite d’exister

Dans son billet de blog, Microsoft précise que seules les applications « MSIX packagées et signées » peuvent être sélectionnées, « ce qui indique que l’application répond aux exigences de sécurité et de confidentialité pour assurer la sécurité des clients ». Comme l’expliquent nos confrères d’Ars Technica, les programmes installés via le Microsoft Store et ceux directement intégrés à Windows 11 devraient être compatibles sans problème.

Le son de cloche ne sera cependant pas le même du côté des logiciels installés via des sources extérieures. Dans ce cas, il faudra passer par des outils tiers pour réaffecter la touche. Idem pour ceux qui voudront lui donner une autre utilité que simplement lancer une application.

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait arriver dans les semaines ou les mois à venir dans la version stable de Windows 11 24H2. Attention cependant, il se peut que Microsoft lui apporte des modifications d’ici là, voire décide de l’abandonner avant qu’elle n’arrive auprès du grand public. Mais, quoi qu’il en soit, il est bon de voir que quelques efforts sont faits pour rendre Copilot plus facile à supprimer que feu-Cortana.