Xbox One : Microsoft lance une nouvelle interface à tester pour les Insiders

Microsoft fait évoluer l'interface de la Xbox One. La nouvelle version est disponibles pour les membres du programme Insider et promet des nouveautés très intéressantes pour les joueurs.

Depuis ses débuts, Microsoft a pris l’habitude de faire évoluer l’interface de ses consoles Xbox tout au long de leur vie. Alors que Nintendo et Sony procèdent à des changements plus légers, Microsoft n’hésite pas à repenser en profondeur la navigation proposée sur ses Xbox. Ces changements se font tantôt pour le mieux, tantôt pour le pire, mais on ne peut pas reprocher à la marque de rester sur ses positions.

La Xbox One approche de sa fin de vie, mais ça n’empêche pas Microsoft de continuer à proposer des nouveautés. La firme propose aux membres du programme Xbox Insider de télécharger et tester la mise à jour de février, nommée #2002 (pour 02/2020 en anglais) avec une belle liste de nouveautés, dont certaines étaient très attendues par les joueurs de Xbox.

Une interface simplifiée

L’interface générale de la console a tout d’abord été repensée. Fini la navigation entre des onglets avec les boutons LB et RB, désormais tout se déroule sur une seule page. Les univers « Game Pass », « Communauté » et « Store » sont désormais répartis sur des lignes de cette page principale, tout en verticalité. Microsoft annonce que cela permet de personnaliser plus facilement les lignes à activer ou non, en désactivant par exemple l’onglet « Game Pass » si l’on n’est pas abonné au service de Microsoft.

L’interface de la bibliothèque a été également retravaillée, avec un regroupement permettant de faire la différence entre les jeux possédés, et les jeux obtenus grâce au Game Pass. De quoi rendre sa collection de jeux plus facile à gérer.

Toujours concernant l’installation de jeux, cette mise à jour ajoute la possibilité d’installer un seul élément quand un bundle ou une collection de jeux est ajouté au Game Pass. Par exemple, il est possible de n’installer que Shenmue ou Shenmue 2, plutôt que la collection entière « Shenmue I & II ».

Les notifications sont enfin déplaçables

C’est l’une des premières demandes des utilisateurs de Xbox et de Windows 10 : la possibilité de déplacer les nouvelles notifications. Ici, elle n’arrive que pour les utilisateurs Xbox, il faudra encore se montrer patient sur Windows 10. Aujourd’hui, les notifications de Xbox, par exemple à l’obtention d’un succès, s’affichent au milieu en bas de l’écran.

Cela peut notamment être gênant quand des succès se débloquent au milieu d’une scène cinématique, à la fin d’un chapitre d’un jeu par exemple. Avec la nouvelle version, il est désormais possible de choisir parmi 6 emplacements. Microsoft précise que les développeurs pourront toujours modifier le choix des joueurs pour les besoins de leurs jeux.

Ouverts aux Insiders, disponible pour tous en février

Cette nouvelle version du système comprend d’autres nouveautés moins majeures, comme la possibilité de choisir la qualité d’affichage des vidéos en streaming sur Mixer, ou une nouvelle option pour déplacer les jeux sur un disque dur externe si le stockage interne approche des 100 % de remplissage. On peut aussi mentionner l’arrivée des GIFs dans les messages envoyés sur le réseau Xbox Live, que ce soit sur Windows 10 ou sur Xbox One.

Les nouveautés présentées ici sont en cours de déploiement pour tous les membres du programme Insider. Le reste des utilisateurs Xbox pourront les découvrir lors du déploiement de la mise à jour en février. Microsoft n’a pas encore annoncé la date du déploiement en dehors du programme Insider.