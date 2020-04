L’interface Xbox évolue et se simplifie à l’approche de la Series X

Microsoft continue d'améliorer l'interface de la Xbox de mois en mois. La nouvelle version propose un nouveau Guide permettant de passer rapidement d'un compte à l'autre.

Depuis le lancement de la Xbox 360, Microsoft a pris l’habitude de faire évoluer l’interface de ses consoles beaucoup plus régulièrement que ses concurrents Nintendo et Sony.

D’abord vivement critiquée, l’interface de la Xbox One s’est amélioré au fil du temps jusqu’à recevoir une nouvelle mise à jour majeure début 2020 qui a grandement amélioré ses performances. Microsoft prépare la suite, et dévoile aujourd’hui l’interface qui accompagnera le passage de la Xbox One à Windows 10 2004, la prochaine mise à jour du système.

Cette nouvelle version est d’abord proposée aux membres du programme Xbox Insider, il faudra attendre plusieurs semaines avant que les autres joueurs y aient accès.

Un nouveau guide Xbox repensé

Le premier changement important apporté par Microsoft est une refonte du « Guide ». C’est le nom donné par la firme au menu principal qui apparait en appuyant sur le bouton Xbox de la manette.

Microsoft a axé ses changements sur deux points. Le premier est d’offrir le choix de l’ordre des menus aux joueurs, qui vont donc pouvoir rendre rapidement accessibles leurs fonctions préférées.

L’autre est d’avoir réuni plusieurs menus pour simplifier l’ensemble. Les options d’équipe, de chat et d’invitation ont été réunies dans un seul onglet. Les paramètres, gestion du son et d’alimentation ont été regroupés avec l’onglet de gestion du profil.

Cette nouvelle version du guide semble bien mieux agencée et devrait être bien plus simple à aborder pour les nouveaux joueurs. On espère que Microsoft va continuer ce travail de rationalisation pour proposer une interface plus intuitive et fluide.

Un nouveau bouton pour découvrir des jeux

Le menu de gestion des applications et jeux installés sur la Xbox a également été revu. En plus des modifications de la récente refonte, Microsoft a ajouté un nouveau bouton « surprenez-moi ! »

Ce bouton permet tout simplement de proposer au hasard un jeu parmi ceux installés qui correspondent aux filtres configurés. Pratique lorsque l’on ne sait plus trop à quoi jouer.

En attendant la Xbox Series X

Microsoft compte évidemment sur les retours des insiders pour parfaire encore ce menu. La firme n’a pas encore confirmé l’interface de la Xbox Series X, mais tout porte à croire que la nouvelle console héritera de la même interface que la Xbox One.

Toutes les améliorations mises en place par Microsoft au cours des derniers mois permettent de préparer au mieux le lancement de la prochaine Xbox.