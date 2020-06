Xbox Series X : « notre stratégie ne tourne pas autour du nombre de Xbox vendues cette année »

Alors que Sony devrait dévoiler quelques titres du catalogue de la Playstation 5, Phil Spencer, responsable de la division Xbox de Microsoft s’est fendu de quelques déclarations intéressantes au sujet de la future Xbox Series X et de la stratégie de l’entreprise.

Cette année 2020 sera marquée par une bataille acharnée entre Sony et Microsoft qui lanceront la PlayStation 5 et la Xbox Series X, leurs consoles de salon next-gen. Alors que le japonais tiendra un événement le 11 juin prochain (probablement pour dévoiler quelques jeux), le responsable de la division Xbox de Microsoft s’est prêté à l’exercice de l’interview auprès de la BBC. L’occasion de revenir dans un premier temps sur la place du jeu vidéo dans notre société et le rôle qu’il a joué auprès des populations confinées :

Ce qui est bien avec le jeu vidéo, c’est qu’il a toujours été une activité sociale. Pendant cette période de confinement, nous avons enregistré plus de 270 millions de nouvelles relations d’amitié sur le Xbox Live. Donc, non seulement les gens restent connectés avec leurs amis existants, mais ils trouvent de nouveaux amis en ligne en jouant ensemble, ce qui est vraiment génial.

« Notre stratégie est centrée sur le joueur, pas sur la machine »

Si la dimension sociale du jeu vidéo est indiscutable, les enjeux pour Xbox sont importants. Si les précédentes générations de consoles ont trouvé leur public aux États-Unis, PlayStation domine le marché de la tête et des épaules dans le reste du monde. La question du prix de la Xbox Series X sera donc déterminante. Phil Spencer le reconnaît volontiers, mais déclare ne pas axer sa stratégie sur l’objet console, mais sur ce qu’apportera la machine aux joueurs. Il déclare :

Le prix va être important. Mais notre stratégie est centrée sur le joueur, pas sur la machine. Si 2020 n’est pas l’année où une famille veut prendre la décision d’acheter une nouvelle Xbox, ce n’est pas grave. Notre stratégie ne tourne pas autour du nombre de Xbox vendues cette année. Nous nous concentrons sur la fourniture de services via Xbox Game Pass, qui permet aux utilisateurs de créer leur bibliothèque moyennant des frais mensuels.

Ces propos font écho à une précédente déclaration promettant des milliers de jeux disponibles en 4K HDR dès le lancement. Enfin, Phil Spencer reconnaît que le coronavirus a engendré « quelques semaines de retard » dans le cycle de test, mais que la Xbox Series X serait bien lancée cette année. « J’ai une grande confiance pour ce qui est de notre lancement automnal », conclut-il.