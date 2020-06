Une nouvelle application Xbox en vue pour accompagner l’arrivée de la Series X

Désireux de peaufiner tout son écosystème, Microsoft plancherait sur une refonte de l'application mobile Xbox avant le lancement de la Xbox Series X en fin d'année.

2020, année du changement chez Xbox. Pour accompagner le lancement de sa (ses ?) nouvelle console en fin d’année, la branche gaming de Microsoft peaufine l’écosystème global si cher à son projet. Et cela passe aussi par les applications mobiles.

Après avoir lancé en bêta Project xCloud et Console Streaming — disponibles dans la même app –, mais aussi Family Settings pour gérer le contrôle parental, ce serait au tour de l’application compagnon Xbox d’être repensée, selon Windows Central. Les équipes Microsoft plancheraient sur une refonte totale de l’application iOS et Android.

Jusqu’à présent, l’appli Xbox reprend les grandes lignes de votre profil sur l’interface de la console : flux d’activité, vos amis, vos groupes, le chat, les clubs, vos captures, un lien vers la Xbox, le Store, vos abonnements…

Un design simplifié et aéré

Selon les premiers aperçus de Windows Central, la nouvelle mouture serait plus aérée, proche du design de l’app xCloud et Console Streaming qui mise sur la simplicité des fonctionnalités. La future appli Xbox compterait quatre sections (profil, liste d’amis avec chat de groupe, votre activité, captures). L’accueil reprendrait les jeux populaires auprès de vos amis.

Le site spécialisé a noté la disparition, peut-être temporaire, de plusieurs fonctionnalités comme les Clubs Xbox et le flux d’activité de vos contacts. Elles ont déjà disparu de la barre de jeu Xbox remodelée sur Windows 10, qui tend à remplacer de plus en plus l’appli compagnon Xbox sur PC. Mais celle-ci semble être dans ses premiers temps de développement. Le rendu final pourrait être totalement différent d’ici la fin de l’année avec le lancement de la Xbox Series X. En attendant également de voir le nouveau design du Microsoft Store sur Xbox dont nous avons déjà pu avoir un aperçu.