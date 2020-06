Microsoft associe désormais directement les jeux aux Xbox neuves vendues en bundle

Digital Direct, c'est le nom du nouveau concept de Microsoft pour associer directement aux consoles neuves, les jeux et services avec lesquelles elles sont vendues en bundle. Une nouveauté qui veut simplifier la vie des joueurs (mais aussi limiter la revente de codes...).

La nouveauté est maligne, mais pourrait ne pas faire plaisir à tout le monde. Avec sa récente Xbox One X édition Cyberpunk 2077, Microsoft a introduit un nouveau système pour débloquer très simplement les jeux vendus en bundle avec une console. Jusqu’à présent, un code était fourni avec la machine, sur une carte. Il fallait alors saisir ce code manuellement pour pouvoir associer le titre (ou le service, dans le cadre d’un abonnement Xbox Game Pass ou Xbox Live Gold, par exemple) à la console et à sa bibliothèque le cas échéant. Une opération fastidieuse qui ne sera bientôt plus que de l’histoire ancienne dans le monde Xbox.

Des jeux associés directement à la console, dès le premier démarrage

La nouvelle méthode adoptée depuis peu par Microsoft simplifie grandement tout cela. Au premier démarrage d’une console vendue en Bundle avec des jeux ou services, un panneau « Cette Xbox est fournie avec » s’affichera avec la liste des éléments inclus dans le pack. Il sera alors possible de réclamer dès le départ ces contenus pour les voir s’ajouter à la bibliothèque automatiquement (ou entrer en vigueur dans le cas d’un abonnement), ou bien choisir de les activer plus tard.

Si les jeux ajoutés sont d’ores et déjà disponibles, il suffira alors de les télécharger depuis la bibliothèque, en quelques clics. Si les titres vendus avec la console ne sont pas encore sortis, comme Cyberpunk 2077 en l’occurrence, ils seront ajoutés à la bibliothèque sous la forme d’une simple précommande. Le téléchargement pourra s’effectuer dès le lancement des titres concernés.

Deux méthodes existent enfin pour réclamer les jeux et services n’ayant pas été associés aussitôt lors du premier démarrage. Dans les deux cas, un tour dans les paramètres Xbox s’impose :

Aller dans Paramètres > Compte > Inclus avec cette Xbox

OU

Lancer le guide Xbox > Mes jeux et applications > Bibliothèque complète > Offres de la console.

Quelle que soit la méthode choisie, il faudra par contre veiller à être connecté avec le bon compte Microsoft, puisque les contenus fournis en Bundle seront définitivement associés à ce dernier.

Digital Direct, l’ennemi de la revente de codes

Pratique, cette nouveauté risque néanmoins de décevoir les joueurs désireux de revendre (ou de donner) les codes reçus dans le pack comprenant leur nouvelle console. Une pratique à laquelle Microsoft cherche visiblement à s’opposer. Au travers du Digital Direct, les codes sont en effet amenés à disparaître à court terme des prochains Bundles vendus par le groupe.