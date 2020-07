Le Surface Neo pourrait être décalé au printemps 2022

Avec le retard dans le développement de Windows 10X, le système d’exploitation qui doit soutenir le lancement des appareils Microsoft à double écran, c’est la possibilité de voir prochainement arriver le Surface Neo qui s’éloigne un peu.

Avec l’annonce du retard pris par Windows 10X qui ne devrait voir le jour qu’en 2021 et pour des appareils à un seul écran, la question se pose de l’arrivée des très attendus appareils à double écran de Microsoft. Le Surface Duo tournera sous Android et peut encore se dévoiler en fin d’année. En revanche, le Surface Neo pourrait faire les frais du changement dans le développement de son système d’exploitation et n’arriver qu’au printemps 2022, croit savoir Zdnet.com.

Citant des sources internes, la journaliste Mary Jo Foley avance que Microsoft aurait choisi de privilégier les PC entreprises à un seul écran avec son futur Windows 10X qui n’aurait pas le droit aux applications win32 promises. Les consommateurs seraient servis dans un second temps, les appareils à double écran aussi.

Une mise à jour par an

Mais avec le nouveau calendrier suggéré par Microsoft, le tempo des mises à jour serait tout autre. Pour Zdnet, il faudrait envisager une grosse mise à jour une seule fois par an pour Windows 10 contre deux jusque-là (printemps et automne généralement). Selon ses sources, Foley estime que Windows 10X profiterait d’une mise à jour au premier semestre, sans doute au printemps, tandis que les utilisateurs de Windows 10 devraient attendre le second pour les améliorations et correctifs de leur OS.

Après une mise à jour à l’automne de Windows 10, le lancement de Windows 10X serait prévu pour le printemps 2021. Mais c’est seulement avec la mise à jour suivante, donc le printemps 2022, que la version fonctionnant également sur les écrans doubles serait déployée. Cela signifierait alors que le Surface Neo n’a que peu de chance de voir le jour plus tôt, à moins d’un changement de calendrier, Microsoft n’ayant pas commenté les informations. Un nouveau retard pour la livraison de ce produit hybride dévoilé en novembre 2019 et qui accusait déjà un premier retard.