IA, inclusivité et cloud gaming : la première conférence gaming 2021 de Microsoft se dévoile

Phil Spencer va monter sur scène pour une présentation dédiée au jeu vidéo chez Microsoft. L'IA et le cloud gaming seront au centre de l'événement.

Microsoft semble aborder l’année 2021 sous un nouvel angle. La firme compte organiser tout au long de l’année une multitude d’événements autour de ses grands produits : Microsoft 365, Windows 10, Azure et Xbox. Le monde de l’entreprise a déjà été servi avec l’annonce de Microsoft Viva, et l’on va désormais se tourner vers le gaming pour le prochain événement de Microsoft.

On ne devrait toutefois pas parler des jeux vidéo directement, mais plutôt de technologies.

Phil Spencer à la présentation

La firme de Redmond a annoncé que son événement AI and Gaming Research Summit se tiendrait du 23 au 24 février 2021. Avec « Research Summit » dans le nom, on se dit qu’il ne s’agira pas d’un événement très grand public comme peut en organiser Microsoft en marge de l’E3 par exemple. Ce qui en fait un événement de premier plan auquel il faudra sans aucun doute être attentif se cache dans le programme détaillé.

Il y est indiqué que la conférence d’ouverture sera animée par Phil Spencer, le patron de Xbox et de tout ce qui touche au gaming chez Microsoft. Il sera accompagné par Kareem Choudhry, qui supervise l’aventure cloud gaming de Microsoft avec Project xCloud.

Que faut-il en attendre ?

De tout cela, on comprend qu’il ne s’agira certainement pas de l’événement le plus important de l’année pour Xbox. Ne comptez pas voir du Hellblade 2 ou des nouvelles de Fables. On peut en revanche miser sur des démonstrations technologiques sur lesquels Microsoft veut miser pour le futur du jeu vidéo. Hormis les deux présentateurs dont on a parlé, qui reflètent une certaine importante pour ce summit, les autres intervenants seront de Microsoft Research.

L’événement tournera autour de quatre thèmes :

l’intelligence artificielle pour le gameplay et le test des jeux

le jeu responsable avec l’inclusivité, l’éthique et la sécurité

créativité par ordinateur et génération de contenu

comprendre les joueurs, engagement et analytics

C’est donc des sujets plutôt sérieux sur lesquels veut se pencher Microsoft. Reste désormais à découvrir ce que la firme souhaite exactement présenter dans ces domaines. Pour cela il faudra patienter jusqu’au 23 et 24 février, date de l’événement.