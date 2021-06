Windows 11 : cette musique est soit un teaser soit le plus gros troll de l’histoire

En amont de sa conférence du 24 juin, Microsoft continue de publier ce qui semble nous conduire vers la présentation de Windows 11 Sun Valley.

À la fin du mois de juin 2021, Microsoft va présenter l’avenir de Windows que l’on connait pour le moment sous le nom Sun Valley. En début de mois, c’est le nom Windows 11 qui est devenu le grand favori pour être le nom commercial de cette nouvelle ère chez Microsoft. Les plus attentifs ont d’ailleurs commencé à découvrir plusieurs éléments de teasing pointant vers ce nom et le dernier en date est très particulier.

Un remix Slo-Fi des sons de démarrage Windows

La chaine YouTube de Windows a publié ce 10 juin une nouvelle vidéo bien étrange. Il s’agit d’un remix Slo-Fi des différents sons de démarrage depuis Windows 95 jusqu’à Windows 7. Pour réaliser cette vidéo, les équipes de Microsoft ont ralenti 4000x ces sons de démarrage.

Pour découvrir le teaser, c’est sur la durée de la vidéo qu’il faut se pencher : 11 minutes exactement. Il n’en faut pas plus à Windows Central et plusieurs autres sites spécialisés pour faire le rapprochement : onze minutes comme dans Windows 11 évidemment. Oui on aime bien jouer avec les impatients chez Microsoft. Si l’on peut tirer ça par les cheveux, la description de la vidéo et sa fin pointe bien vers la conférence du 24 juin. La firme décrit en effet sa vidéo comme un moyen de patienter en se relaxant en attendant le Windows Event.

Une mise à jour attendue

Microsoft semble porter beaucoup d’ambitions dans cette mise à jour dont on a finalement vu peu de choses pour le moment. Sun Valley devrait apporter à Windows une refonte de son interface, mais aussi un nouveau Microsoft Store plus ouvert et une intégration native de xCloud à l’application Xbox.

Rendez-vous le 24 juin pour voir exactement ce que seront les promesses de Microsoft et si le nouveau système sera bien Windows 11.