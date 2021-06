Windows 11 : téléchargez les nouveaux fonds d’écran dès maintenant

Dans une préversion en fuite de Windows 11, nous avons pu découvrir en avant première les futurs fonds d’écran du nouveau système d’exploitation.

Coup de tonnerre dans la soirée du 15 juin 2021. Une préversion de Windows 11 a fuité sur le web. Ni une, ni deux, la rédaction est parvenue à l’installer sur un ordinateur. Attention : loin de nous l’idée de vous pousser à la télécharger. Cette version n’est qu’une bêta non déployée par Microsoft — attention à la sécurité — et non dénuée de bugs.

Le fait est que les découvertes sont nombreuses à quelques jours de l’événement spécial — le 24 juin plus précisément — durant lequel la firme de Redmond présentera en détail la prochaine mouture de Windows connue sous le nom de code Sun Valley. Son appellation commerciale ne devrait être que Windows 11.

Une trentaine de fonds d’écran

Parmi les nouveautés aperçues — menu Démarrer, thème sombre, widgets et notifications, logo –, se trouvent les fonds d’écran auxquels vous aurez accès. On en compte déjà une trentaine. Certains d’entre eux sont tout en finesse et en élégance, avec des teintes dominantes de bleu, vert, rose ou de rouge. Quelques couchers de soleil peuvent aussi être aperçus.

Ci-dessous, vous trouverez dans une grande galerie tous les fonds d’écran auxquels nous avons eu accès pour vous donner un aperçu du prochain OS de Microsoft.