Excellente surprise pour le prix de la nouvelle Mini Cooper électrique, vraiment moins cher que l’ancienne

Quelques semaines après sa révélation, la nouvelle Mini Cooper électrique est enfin disponible en pré-commande. L'occasion de découvrir son prix, en forte baisse par rapport à la précédente génération, tandis que l'autonomie est en hausse.

Cela faisait un petit bout de temps que l’on attendait l’arrivée de la nouvelle génération de la Mini Cooper électrique, trois ans après le lancement de la précédente mouture. Le constructeur était également impatient, alors qu’il coupait l’herbe sous le pied des photographes espions en dévoilant des photos officielles montrant le style de cette nouvelle version.

Un prix en baisse

C’est finalement le 1er septembre dernier, soit quelques jours avant l’ouverture du salon de Munich, où nous avons pu la découvrir, que la citadine électrique fut officiellement dévoilée. Cette dernière évolue très fortement sur le plan esthétique, avec un style plus épuré et sans doute plus aérodynamique, même si le Cx (coefficient de trainée) n’a pas encore été dévoilé par le constructeur. Mais le look et le poste de conduite ne sont pas les seules évolutions.

En effet, cette nouvelle mouture a également retravaillé sa fiche technique pour offrir une autonomie en hausse. Cette dernière est désormais affichée à 402 kilomètres selon le cycle WLTP pour la version la plus performante SE, avec sa batterie de 54,2 kWh. La variante d’entrée de gamme revendique quant à elle 305 kilomètres grâce à son pack de 40,7 kWh. L’ancienne génération plafonnait quant à elle à 234 kilomètres.

Forcément on s’attend à ce que le prix de la citadine soit un peu salé du fait de cette forte hausse. Et bien à la surprise générale, ce n’est pas du tout le cas, bien au contraire. Sur son site, la marque britannique a déjà ouvert les pré-commandes de sa Cooper électrique, et dévoile ses prix. Et bonne nouvelle, cette nouvelle version coûte moins cher qu’avant !

Il faut en effet compter 34 000 euros pour vous offrir un exemplaire de la citadine électrique dans sa finition d’entrée de gamme Essential, ainsi qu’un petit acompte de 250 euros. Pour mémoire, l’ancienne génération démarrait quant à elle à partir de 37 400 euros avec sa batterie de 32,6 kWh et son autonomie riquiqui par rapport aux modèles actuels, dont la Peugeot e-208 et ses 400 kilomètres.

Un positionnement premium

Cependant, la Mini Cooper électrique n’est quand même pas donnée, et ce même si elle reste éligible au bonus écologique de 5 000 euros. Et pour cause, la version SE la plus haut de gamme et dotée de la plus grande batterie affiche quand à elle un ticket d’entrée à partir de 38 000 euros. Ce qui place la citadine du côté des modèles haut de gamme, face notamment à la Smart #1 qui commence à 39 990 euros.

À vrai dire, même la finition SE John Cooper Works la plus haut de gamme est éligible à l’aide de l’État, puisqu’elle démarre à 46 230 euros comme l’indique le site du constructeur. Pour mémoire, la version E affiche une puissance de 184 chevaux identique à la précédente génération. La variante SE revendique quant à elle pas moins de 218 chevaux pour un couple de 330 Nm.

Le 0 à 100 km/h est alors réalisé en 6,7 et 7,3 secondes selon la déclinaison choisie. Pour le moment, le constructeur n’a pas encore donné de détails sur la dotation de série de sa citadine électrique, qui devrait logiquement être mieux équipée que l’ancienne. Sauf si la marque a fait le choix de rogner sur les équipements afin de pouvoir proposer sa voiture à un prix plus bas sans trop réduire sa marge.

On sait cependant que la Mini Cooper électrique sera dotée de la conduite semi-autonome ainsi que d’un planificateur d’itinéraire. La recharge s’effectue quant à elle de 10 à 80 % en 30 minutes, à une puissance maximale de 75 kW sur la E et 95 kW sur la SE. Pour l’heure, on ne connaît pas encore avec certitude quand auront lieu les premières livraisons, mais celles-ci devraient démarrer avant la fin de l’année.