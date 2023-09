De 180 à 300 euros : ces trois smartphones Motorola qui veulent s’imposer en France

Motorola, c'est 5% de parts de marché en France selon ses dires. La marque souhaiterait doubler sa présence en 2024. Pour cela, multiplier les modèles serait une solution : c'est ce qu'elle fait avec les Motorola moto g84, moto g54 et moto g14, qu'elle vient d'officialiser.

C’est la rentrée, et Motorola arrive juste après Apple et ses iPhone 15 avec plusieurs nouveaux smartphones. Tout d’abord, l’arrivée du Motorola Edge 40 Neo, que nous avons pu prendre en main, qui vient compléter la série Edge 40. Mais la marque vient surtout renforcer le segment tarifaire entre 150 et 300 euros avec trois nouveaux modèles de la gamme moto g : les moto g84, moto g54 et moto g14. Embarquons pour un tour complet de la gamme.

Motorola moto g84 : 256 Go de stockage pour 300 euros

On démarre par le plus cher des trois. À 100 euros de moins que l’Edge Neo 40, le moto g84 fait quelques concessions. Tout d’abord sur l’écran : son taux de rafraîchissement passe à 120 Hz, ce qui reste très correct. Pour le reste, il s’agit d’une dalle pOled de 6,55 pouces avec une définition FHD+. Sur le volet photo, on trouve un capteur principal de 50 Mpx ainsi qu’un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx.

Un Motorola moto g84 qui propose 256 Go de stockage et non 128 Go, comme on aurait pu s’y attendre. Une belle surprise accompagnée de 12 Go de RAM. Toutefois, le SoC embarqué, le Snapdragon 695 de Qualcomm, semble quelque peu désuet dans cette seconde moitié de l’année 2023. Cette puce, on la trouve sur le Honor Magic 5 Lite, mais aussi sur son prédécesseur, le Honor Magic 4 Lite. Dans les deux cas, elle était déjà vieillissante.

Motorola moto g54 : toujours 256 Go de stockage, pour encore moins cher

Même à 230 euros, le Motorola moto g54 embarque 256 Go de stockage, sans même proposer d’option à 128 Go. Au vu du prix, c’est une bonne chose de trouver cela et nul doute que cela participera à la disparition des 128 Go de stockage sur nos smartphones, y compris les moins chers. Ces 256 Go s’accompagnent de 8 Go de RAM et de la puce MediaTek Dimensity 7020.

Côté écran, il s’agit d’une dalle de 6,5 pouces avec une définition FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De quoi regarder les photos qu’on prend avec le capteur principal de 50 Mpx ou bien avec le capteur selfie de 16 Mpx. Malheureusement, le moto g54 est équipé d’un capteur macro de 2 Mpx, qui sera a priori inutile, comme c’est le cas sur l’immense majorité des smartphones qui en disposent.

Motorola moto g14 : le moins cher des nouveaux smartphones de la marque

180 euros pour le Motorola moto g14 : c’est l’un des modèles les moins chers du constructeur. Cela se ressent naturellement sur la fiche technique : 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Heureusement, un port microSD permet d’élargir le stockage. Le capteur macro de 2 Mpx est malheureusement là aussi de mise et ne devrait pas être très utile. Il est accompagné d’un capteur principal de 50 Mpx ainsi que d’un capteur selfie de 8 Mpx.

Pour le reste, on a droit à une dalle LCD de 6,5 pouces avec une définition FHD+. La puissance ne devrait pas être au rendez-vous, puisque le SoC embarqué est l’Unisoc T616, une puce assez vieillissante également, et présente sur des smartphones et tablettes d’entrée de gamme. Pas de 5G donc, il faudra se contenter de la 4G.

Prix et disponibilité des nouveaux Motorola moto g

Ces trois nouveaux modèles seront disponibles dès le mois de septembre sur le site de Motorola et chez certains revendeurs :

Le Motorola moto g84 sera disponible au prix de 299 euros en coloris gris, bleu et rouge ;

Le Motorola moto g54 sera disponible au prix de 229 euros en coloris noir, bleu, indigo et vert ;

Le Motorola moto g14 sera disponible au prix de 179 euros en coloris gris, bleu, beige et violet.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.