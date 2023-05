Jouer au dernier Zelda sur son smartphone, c’est possible avec cet émulateur

L'émulateur Nintendo Switch le plus réputé est désormais disponible sur Android. Yuzu est téléchargeable directement depuis le Google Play Store. De quoi pouvoir jouer à « The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom » sur son smartphone, non sans quelques limitations.

Cela fait quelques semaines que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est sorti, et le jeu fait déjà carton plein. Pour autant, il avait fuité quelques jours avant sa sortie et était jouable sur PC en émulation. Avec l’émulateur Yuzu, il est possible d’y jouer… sur son smartphone.

Pour aller plus loin

Zelda Tears of The Kingdom : l’astuce pour payer moins cher les jeux Nintendo

Yuzu débarque sur Android pour jouer à la Switch sur smartphone

Les développeurs de Yuzu ont annoncé dans un billet de blog la publication de Yuzu sur le Google Play Store. Pour le moment, cet émulateur de Nintendo Switch en est à ses débuts et est davantage une version bêta qu’une application définitive. L’objectif est toutefois clair : faire de la version Android de Yuzu une application équivalente à celle sur PC tant en termes de performances qu’en termes de fonctionnalités. On en est loin pour le moment, puisque Yuzu sur PC permet de jouer en 4K à des jeux Switch.

Des limitations existent cependant sur cet émulateur. Tout d’abord, le multijoueur ne fonctionne pas et les profils de macros ne sont pas disponibles. Les développeurs disent vouloir se concentrer sur la compatibilité et les performances pour le moment. On peut tout de même jouer avec des commandes tactiles ou avec une manette de jeu : Xbox, PlayStation et Switch Pro sont entièrement prises en charge. Pas de Joy-Con cependant sur Android.

Plusieurs jeux Switch ont été montrés en fonctionnement : The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Super Mario 3D World, Animal Crossing : New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe ou encore Pokémon Legends : Arceus.

Tout ne fonctionne pas encore bien pour l’émulation Switch

C’est aussi la compatibilité avec les smartphones qui limite le nombre de joueurs. En effet, Yuzu nécessite d’avoir un modèle avec un SoC Snapdragon et d’un GPU Adreno de Qualcomm : pas d’Exynos ou de MediaTek donc. Les puces qui fonctionnent le mieux pour le moment sont le Snapdragon 8 Gen 1 et son successeur, le Snapdragon 8 Gen 2.

Il faut aussi pas moins de 8 Go de RAM pour faire fonctionner l’émulateur : cela peut fonctionner avec 6 Go seulement, mais certains jeux ne pourront tout simplement pas tourner. Pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, c’est 12 Go de RAM qui sont nécessaires. Côté stockage, c’est quand même plus simple : les jeux peuvent occuper jusqu’à 20 Go de stockage.

Attention tout de même, l’émulation avec Yuzu, ça fait chauffer. Sur un Samsung Galaxy S23 par exemple, le téléphone chauffe jusqu’à 90 °C « en quelques secondes », ce qui fait aussi baisser les performances au fil d’une session de jeu. Mais les développeurs se disent confiants, au vu du nombre d’optimisations qu’il reste à accomplir sur Yuzu. Pour le moment, l’émulateur ne fonctionne que sur les appareils équipés d’Android 11 ou plus.

Rappelons que les émulateurs comme Yuzu se positionnent sur une sorte de zone grise juridique. Techniquement, vous n’avez pas le droit de faire tourner un jeu sous licence (même si vous le possédez physiquement), mais une certaine tolérance (à degré variable) existe dans ce secteur.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.