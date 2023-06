Nintendo Switch NG : voici l’avis des développeurs de Call of Duty sur la prochaine console

Lors du procès de Microsoft avec la FTC, le patron d'Activision Blizzard Bobby Kotick a estimé que la prochaine console de Nintendo serait aligné avec la PS4 et la Xbox One.

Le procès entre la FTC et Microsoft suit son cours et c’est le moment du témoignage de Bobby Kotick. Le grand patron d’Activision Blizzard est également connu pour avoir protégé les employés soupçonnés de harcèlement sexuel au sein du groupe, d’après une enquête du Wall Street Journal.

L’homme d’affaires était là pour témoigner du point de vue d’Activision Blizzard sur l’industrie du jeu vidéo et sur le rachat par Microsoft.

L’arrivée de Call of Duty chez Nintendo

Dans son témoignage, on apprend que Bobby Kotick a découvert par les journaux la signature du contrat entre Microsoft et Nintendo pour apporter les jeux Call of Duty sur la console du constructeur. Il peut paraître étrange qu’Activision Blizzard n’ait pas été consulté pour un tel contrat, puisque ce sont les développeurs du jeu et les mieux à même d’évaluer la faisabilité du projet.

Pourtant, c’est une situation facilement compréhensible. Tant que le rachat n’a pas été validé et la fusion entre Microsoft et Activision réalisée, le premier n’a pas le droit d’intervenir chez le dernier. Autrement dit, Microsoft n’a pas le droit de consulter Bobby Kotick ou Activision sur le développement d’une version de Call of Duty chez Nintendo.

Pourquoi Microsoft a-t-elle signé un tel contrat dans ces conditions ? La firme est à la tête de nombreux studios de jeu vidéo et peut faire une évaluation raisonnée de ce que porter Call of Duty sur console Nintendo impliquerait. Tant qu’elle n’aura pas les mains sur le jeu lui-même, il sera difficile d’aller plus loin toutefois.

Bobby Kotick parle de la prochaine console

L’enjeu de l’interview de Bobby Kotick était de déterminer la différence de stratégie avec ou sans le projet de rachat. Par exemple, Activision Blizzard est vocalement opposé aux services d’abonnement et l’homme d’affaires a rappelé que jamais les jeux du groupe ne seraient proposés dans le Xbox Game Pass si le rachat n’a pas lieu.

Concernant l’arrivée des jeux Call of Duty sur console Nintendo, Bobby Kotick a admis qu’il pourrait réévaluer la question. Il a avoué que ne pas proposer Call of Duty sur Switch avait sans doute était une erreur pour sa firme et qu’il faudrait donc y repenser avec l’arrivée de la prochaine console Nintendo. Surnommée Switch NG, pour next generation, elle serait assez puissante pour adopter Call of Duty.

Compte tenu de la proximité avec les consoles de 8e génération et notre précédente offre sur PS4 et Xbox One, il est raisonnable de penser que l’on peut produire quelque chose pour la Switch de nouvelle génération

D’après Activision Blizzard, la prochaine Nintendo Switch pourrait avoir le même niveau de performance que la PS4 et la Xbox One, ce qui faciliterait le portage pour d’anciens titres de l’éditeur. Bobby Kotick admet toutefois qu’Activision ne possède pas les caractéristiques de la prochaine console de Nintendo qui lui permettrait de vraiment entamer un tel projet.

