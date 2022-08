Android 13 sur phone (1) : Nothing vous demande d’arrêter de vous focaliser sur les mises à jour

Le fondateur de Nothing, Carl Pei, ne semble pas pressé d'amener Android 13 sur le smartphone de sa marque, qui promet pourtant trois années de mises à jour.

Le Nothing phone (1), en plus d’afficher un design qui sort vraiment de l’ordinaire, a le bon goût d’être un téléphone équilibré que nous avons apprécié, puisqu’il a obtenu la note de 8/10. Un des points les plus impressionnants à apporter au crédit de la jeune marque londonienne était sans doute sa promesse de trois années de mises à jour d’Android, à une époque où certaines marques peinent encore à dépasser les deux années sur le milieu de gamme.

Ceci étant dit, nous voilà en août et la plupart des fabricants importants ont d’ores et déjà présenté une première bêta de leur interface passée sous Android 13, comme One UI 5, ColorOS 13 ou encore MIUI 13. Du côté de Nothing, aucune nouvelle à l’horizon.

Réponse cryptique

Interrogé par notre collègue de Numerama, Nicolas Lellouche, sur Twitter, Carl Pei, le fondateur de la marque, esquive complètement la question en répondant de manière fort cryptique : « Un produit ne se résume pas à ses spécifications, ses caractéristiques et ses numéros de version. »

Hey Carl, have you made an official post on Android 13? Any idea when it's coming? — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) August 17, 2022

Comme le fait très justement remarqué 9to5Google, Nothing met en avant sur son site que « NothingOS n’offre que le meilleur d’Android ». Même si la jeune marque entend par là que son interface ne s’embarrasse pas en fioritures et vise la fluidité, sa position sera plus difficile à tenir si Android 13 vient à sortir un peu trop tardivement. Espérons que la réponse un peu laconique du fondateur de Nothing ne cache pas leurs difficultés à suivre le rythme.

