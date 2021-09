Nvidia met à jour ses cartes graphiques pour l’arrivée de Windows 11

Nvidia a publié de nouveaux pilotes pour ses cartes graphiques permettant d'assurer une pleine compatibilité avec Windows 11, attendu le 5 octobre.

À tout juste deux semaines de la sortie de Windows 11 et une semaine après AMD, c’est au tour de Nvidia d’avoir mis à jour les pilotes de ses cartes graphiques pour assurer une compatibilité optimale avec Windows 11. Ce lundi, le constructeur de GPU a en effet publié la version 472.12 de son pilote Game Ready.

« Notre dernier pilote GeForce Game Ready amène le support pour la sortie officielle de Windows 11 ainsi que des optimisations et améliorations pour Alan Wake Remastered, Diablo II: Resurrected, Far Cry 6, Hot Wheels Unleashed, Industria, New World et World War Z: Aftermath », détaille Nvidia dans les notes de version de sa mise à jour. Le constructeur se montre un peu plus bavard dans un billet de blog publié lui aussi ce lundi :

A travers l’histoire de Nvidia, nous avons supporté chaque nouvelle version de Windows dès la sortie avec des pilotes dédiés pour nous assurer que les consommateurs recevaient des performances optimisées et avaient accès aux dernières fonctions de Windows. Aujourd’hui, nous avons sorti nos drivers Game Ready et Nvidia Studio pour la sortie officielle de Windows 11, le 5 octobre après avoir supporté les previews de Windows 11 avec des pilotes certifiés WHQL depuis juin.

Le support de l’Auto HDR et de DirectX 12 Ultimate

Parmi les fonctions de Windows 11 prises en charge par les cartes Nvidia, on peut citer le support de DirectX 12 Ultimate sur les cartes graphiques et les PC portables GeForce RTX, mais également la fonction Auto HDR de Windows 11 qui permettra de passer un contenu SDR en HDR sur un écran G-Sync HDR. Le DirectStorage est également supporté par cette nouvelle version de GameReady, tout comme la meilleure gestion de l’utilisation de plusieurs écrans ou les fonctions avancées pour les écrans tactiles.

Pour télécharger la mise à jour de Game Ready et de Nvidia Studio, les utilisateurs de cartes graphiques Nvidia peuvent simplement lancer le logiciel GeForce Experience et installer la version 472.12 du pilote Game Ready.