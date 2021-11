GeForce Now : quelques jeux voient leur framerate limité

Afin d'améliorer l'expérience utilisateur, Nvidia annonce que certains jeux auront désormais un framerate limité pour les abonnés au forfait Prioritaire.

Le jeu vidéo nécessite un équilibrage pointu entre la qualité des graphismes et le framerate afin de fournir la meilleure expérience possible aux joueurs et aux joueuses en fonction de leur machine. Pour certains, ça en devient une course à l’échalote où le but est d’afficher le plus de pixels ou le plus d’images à la seconde pour affoler les compteurs. Pour d’autres, c’est l’expérience globale qui prime, comme le montre Nvidia avec un récent réglage sur certains jeux de son service de cloud gaming, GeForce Now.

Des jeux limités à 50 FPS

Dans sa FAQ, Nvidia indique avoir réglé les paramètres par défaut sur certains jeux afin d’en optimiser « les performances, les graphismes et la qualité de streaming ». Ainsi, une douzaine de jeux ont vu leur framerate par défaut limité sur le service pour les abonnés au forfait Prioritaire. En voici la liste :

Dauntless : 55 FPS

Immortals Fenyx Rising : 48 FPS

Cyberpunk 2077 : 45 FPS

Assassin’s Creed Odyssey : 45 FPS

Jurassic World Evolution : 50 FPS

Dyson Sphere Program : 50 FPS

Valheim : 50 FPS

Path of Exile : 50 FPS

Outriders : 55 FPS

Kenshi : 50 FPS

Biomutant : 50 FPS

Dying Light : 50 FPS

Il s’agit évidemment du framerate de rendu du jeu, côté serveur. Le flux vidéo pour sa part reste à 60 images par seconde. Par ailleurs, Nvidia précise qu’il s’agit des paramètres par défaut et que ceux-ci peuvent être remplacés par l’utilisateur à chaque session de jeu s’il veut voir son compteur s’affoler jusqu’à 60 FPS, au risque de perdre en stabilité.

Notons qu’avec un compte Fondateur, nous avons pu jouer à Biomutant à 60 FPS par défaut.

Une motivation pour l’abonnement RTX 3080

Pour celles et ceux qui aiment les gros chiffres et les expériences les plus impressionnantes, il reste toujours une autre alternative en cloud gaming : passer au forfait supérieur. Depuis peu, Nvidia propose un nouveau forfait, au double du prix du forfait Prioritaire, avec une plateforme de jeu similaire à la GeForce RTX 3080 et du jeu pouvant monter jusqu’en 1440p à 120 images par seconde.

Ce forfait n’est bien sûr pas concerné par les limites de FPS, son GPU étant plus puissant. Il est d’ores et déjà possible de le précommander, pour une disponibilité en décembre.

