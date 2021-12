Nvidia GeForce RTX 3080 et RTX 3070 Ti : ce qui devrait changer dans les prochaines semaines

Dans les prochaines semaines, il est fort probable que Nvidia annonce de nouvelles cartes graphiques. On s'attend à des mises à jour des Nvidia GeForce RTX 3080 et RTX 3070 Ti.

Nvidia devrait dévoiler en début d’année 2022 de nouvelles cartes graphiques toujours basées sur Ampere avec l’architecture Nvidia RTX de seconde génération. Cette évolution était attendue.

Davantage de mémoire vive

Face à AMD qui offre toujours plus de mémoire vive — l’AMD Radeon RX 6900 XT intègre 16 Go en GDDR6 — Nvidia prépare un lancement imminent. Compte tenu de leurs performances, les Nvidia GeForce RTX 3080 et RTX 3070 Ti sont tout à fait adaptées au jeu en haute définition 4K. Cependant, la mémoire vidéo des deux cartes graphiques est un goulot d’étranglement.

La RTX 3080 n’est équipée que de 10 Go, la RTX 3070 Ti de seulement 8 Go de mémoire GDDR6X. Comme la nouvelle édition récemment présentée de la GeForce RTX 2060 dans une version avec 12 Go de mémoire vive, Nvidia pourrait également mettre à niveau les cartes Ampere les plus populaires sans introduire d’autres nouveautés pour le moment.

Les indices se multiplient, il n’y a plus vraiment à avoir de doutes. Ainsi, la Nvidia GeForce RTX 3080 pourrait être équipée de 12 Go au lieu de 10 Go et la RTX 3070 Ti de 16 Go au lieu de 8 Go de mémoire vidéo. Si la RTX 3080 n’a que 12 Go… c’est probablement dû à la RTX 3080 Ti, dont la mémoire GDDR6X est de 12 Go. Le produit phare resterait la GeForce RTX 3090 avec 24 Go de VRAM.

On n’a pas encore de dates, mais il y a de plus en plus d’indiscrétions, déclarations… qui lèvent le doute sur ces futurs lancements.

