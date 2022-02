Et huit nouveaux jeux pour GeForce Now cette semaine ! Nvidia a vu grand avec l'arrivée sur sa plateforme de cloud gaming de cinq titres dès leur sortie dont le truculent et dynamique Sifu ou encore Diplomacy is not an Option. Mais aussi d'autres jeux qui viennent enrichir un catalogue qui s'étoffe à vue d'œil.

Après Dying Light 2 : Stay Human, Life is Strange Remastered ou encore Sifu venu distribuer des coups la semaine passée, de nouveaux jeux font leur apparition cette semaine grâce sur GeForce Now.

Le très large catalogue du service de cloud gaming accueille huit nouveaux titres, dont une nouveauté dès sa sortie, SpellMaster : The Saga.

Ce jeu de rôle à l’ambiance gothique et médiévale propose aventure, construction et gestion d’une académie de magie. Le tout dans un très large monde ouvert plein de monstres, de magie et de personnages à côtoyer pour progresser dans sa quête.

On ne saurait trop vous conseiller Haven, un jeu du studio français The Game Bakers. L’histoire de deux amants qui se retrouvent sur une planète isolée. Exploration, voyage dans l’espace et élimination d’ennemis sur fond d’histoire d’amour.

Le patch 1.5 de Cyberpunk 2077 annoncé cette semaine est évidemment également ajouté à la version du jeu proposé sur GeForce Now.

À noter que les contenus additionnels pour Apex Legends (la dernière saison Defiance) et Far Cry 6 (Joseph : Collapse) sont également pris en charge par GeForce Now. Le service va aussi proposer des skins inédits pour EternalReturn et des récompenses pour les joueurs de World of Warships à récupérer sur l’Epic Games Store.

Les nouveaux jeux ajoutés à GeForce Now en février 2022

Dès le 17 février :

SpellMaster: The Saga (Nouveauté sur Steam)

Ashes of the Singularity: Escalation (Steam)

Citadel: Forged With Fire (Steam)

Galactic Civilizations III (Steam)

Haven (Steam)

People Playground (Steam)

Train Valley 2 (Steam)

Valley (Steam)

Le 10 février :

Le 3 février :

Life is Strange Remastered (Nouveauté sur Steam)

Life is Strange: Before the Storm Remastered (Nouveauté sur Steam)

Dying Light 2: Stay Human (Nouveauté sur Steam et Epic Games Store, 4 février)

Warm Snow (Steam)

À venir :

Comment profiter de GeForce Now ?

Pour pouvoir jouer à vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les avoir achetés sur les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir les utiliser depuis le client Nvidia en streaming via le cloud. Vous pouvez ensuite opter pour l’un des trois abonnements proposés (gratuit, Prioritaire, RTX 3080).

