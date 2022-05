En mai, Nvidia met à profit ses excellents rapports avec Electronic Arts en ajoutant dès les premiers jours trois blockbusters de l'éditeur américain. Et trois jeux tirés de la saga Star Wars. Ils rejoignent le catalogue de la plateforme de cloud gaming GeForce Now.

Après un mois d’avril dynamique en jeux jouables en cloud gaming dès leurs arrivées sur Steam ou l’Epic Games Store, Nvidia repart pied au plancher en mai avec déjà 14 jeux, dont cinq à peine sortis, dès la première semaine.

Sont ajoutés au catalogue de sa plateforme de cloud gaming GeForce Now des jeux tirés de la bibliothèque Electronic Arts et le tout nouveau Warhammer 40,000 : Chaos Gate — Daemonhunters.

Les joueurs pourront donc choisir avec batailles en multijoueur, combats spatiaux ou jeu d’action-aventure avec les ajouts de Star Wars Battlefront II, Star Wars Squadrons et Star Wars Jedi : Fallen Order sur GeForce Now, si vous les possédez sur Steam ou Origin.

L’étonnant Trek to Yomi fait partie des nouveautés Day One dans le Xbox Game Pass en mai. L’étonnant hommage au cinéma japonais en noir et blanc de Kurosawa atterrit aussi sur le service de cloud gaming pour faire le bonheur des joueurs, quel que soit le support de jeu.

Du mieux pour les PC et les Mac

Parallèlement à son habituelle liste du jeudi concernant les ajouts au catalogue GeForce Now, Nvidia a également fait une annonce mise à jour. Jusque-là réservé à la Nvidia Shield, le streaming en 4K est désormais disponible également sur PC et Mac pour la plateforme de cloud gaming. À condition évidemment d’être titulaire d’un abonnement RTX3080.

Le streaming en 120 Hz débarque aussi sur davantage de smartphones.

Les jeux ajoutés en mai à GeForce Now :

Depuis le 5 mai :

À venir en mai :

