Après avoir négocié trois nouveaux titres d'envergure avec Electronic Arts, la plateforme de cloud gaming GeForce Now de Nvidia veut vous faire peur pour le vendredi 13 avec l'arrivée d'un 1300e jeu bien terrifiant tiré du film d'horreur Evil Dead.

Sur la lancée d’avril, la première semaine de mai a été fastueuse sur GeForce Now avec pas moins de 14 jeux ajoutés au catalogue de sa plateforme de cloud gaming de Nvidia, dont trois jeux tirés de Star Wars (Star Wars Battlefront II, Star Wars Squadrons et Star Wars Jedi : Fallen Order). Le mois se poursuit en fanfare avec l’arrivée d’un jeu très attendu dès sa sortie.

Vous allez avoir peur

Pour marquer le vendredi 13 et le 1300e jeu compatible avec la plateforme, le monde du jeu vidéo voit renaître un grand classique du cinéma d’horreur adapté sur consoles et PC, Evil Dead.

Dans Evil Dead : The game, les codes de la saga créée par Sam Raimi sont repris, le gore et l’humour noir. Mais c’est un scénario tout nouveau qui s’offre aux joueurs en solo ou en coop jusqu’à 4 en ligne. Vous devez toujours autant stopper des hordes de démons dans les pas d’Ash Williams, incarné par l’acteur d’origine, Bruce Campbell. A vous les tronçonneuses, les fusils de chasse et la vingtaine d’autres armes qui vont permettre de progresser.

L’étonnant Trek to Yomi fait partie des nouveautés de mai. L’étonnant hommage au cinéma japonais en noir et blanc de Kurosawa atterrit aussi sur le service de cloud gaming pour faire le bonheur des joueurs, quel que soit le support de jeu.

Du mieux pour les PC et les Mac

Parallèlement à son habituelle liste du jeudi concernant les ajouts au catalogue GeForce Now, Nvidia a également fait une annonce mise à jour. Jusque-là réservé à la Nvidia Shield, le streaming en 4K est désormais disponible également sur PC et Mac pour la plateforme de cloud gaming. À condition évidemment d’être titulaire d’un abonnement RTX3080.

Le streaming en 120 Hz débarque aussi sur davantage de smartphones.

Les jeux ajoutés en mai à GeForce Now :

A compter du 12 mai :

Achilles : Legends Untold (Nouvelle sortie sur Steam

Brigandine The Legend of Runersia (Nouvelle sortie sur Steam)

Neptunia x SENRAN KAGURA : Ninja Wars (Nouvelle sortie sur Steam )

(Nouvelle sortie sur ) Songs of Conquest (Nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store

Cepheus Protocol Anthology (Nouvelle sortie sur Steam , 13 mai)

(Nouvelle sortie sur , 13 mai) Evil Dead: The Game (Nouvelle sortie sur Epic Games Store , 13 mai)

, 13 mai) Pogostuck : Rage With Your Friends (Steam)

(Steam) Yet Another Zombie Defense HD (Steam)

Le 5 mai :

À venir en mai :

