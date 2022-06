Le mois de juin est l'occasion pour Nvidia d'ajouter des jeux à la bibliothèque de GeForce Now. Et cette semaine, la plateforme frappe fort avec l'arrivée à son catalogue de deux mastodontes : It Takes Two sacré meilleur jeu de 2021 et la collection Mass Effect Legendary Edition regroupant les trois premiers opus de la saga.

Après un démarrage en douceur la semaine passée, GeForce Now accélère la cadence en ce mois de juin. Le service de cloud gaming de Nvidia accueille une fois fois des nouveautés dès leur sortie dans sa bibliothèque qui perd aussi un titre de choix : God of War.

Pour faire oublier le départ de Kratos, vous allez pouvoir jouer où vous voulez à It Takes Two. Le jeu coopératif d’Electronic Arts a été décoré de tous les lauriers l’an dernier, sacré jeu de l’année lors de Game Awards. Accompagné d’un ami, en local ou en ligne (même s’il n’a pas le jeu, en l’invitant grâce au Pass Ami), vous pourrez faire progresser May et Cody devenus des jouets dans un environnement trop grand pour eux afin de retrouver leur fille. Mais il leur faudra collaborer pour résoudre les mini-jeux, les énigmes et se défaire des ennemis.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Autre ambiance dans Mass Effect Legendary Edition. Cet autre titre signé EA compile Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3 dans une version remastérisée en 4K UHD, avec plus de 40 DLC inclus ainsi que des packs promotionnels. L’histoire reste la même, celle du Commandant Shepard et de son équipage qui lutte contre Le Spectre

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Dans cette longue liste de titres, on vous recommande de jeter un coup d’œil à Core Keeper, un jeu d’exploration et de survie qui a été très bien reçu lors de sa sortie sur Steam en mars 2022. En France, la petite Reine est à l’honneur cette semaine avec les arrivées du jeu de gestion Pro Cycling Manager 2022 et de Tour de France 2022. Juste à temps pour préparer la Grande Boucle qui démarre le 1er juillet.

Les jeux ajoutés en juin 2022

Dès le 9 juin :

Le 2 juin :

LEAP (Nouvelle sortie sur Steam)

(Nouvelle sortie sur Steam) Souldiers (Nouvelle sortie sur Steam)

(Nouvelle sortie sur Steam) Twilight Wars : Declassified (Nouvelle sortie sur Steam)

(Nouvelle sortie sur Steam) ABRISS – build to destroy (Steam)

(Steam) ANNO : Mutationem (Steam)

(Steam) Kathy Rain : Director’s Cut (Steam)

(Steam) Star Conflict (Steam)

À venir ce mois-ci :

POSTAL : Brain Damaged (Nouvelle sortie sur Steam)

Builder Simulator (Nouvelle sortie sur Steam)

Chivalry 2 (Nouvelle sortie sur Steam)

Starship Troopers – Terran Command (Nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store, 16 juin)

Airborne Kingdom (Steam)

Core Keeper (Steam)

Fishing : North Atlantic (Steam)

Immortal Life (Steam)

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel II (Steam)

King Arthur: Knight’s Tale (Steam)

SimAirport (Steam)

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.