« The beast » : Nvidia préparerait une GeForce RTX 4000 titanesque

Une nouvelle carte graphique Nvidia fait l'objet de rumeurs. Elle serait capable de battre tous les records en mettant tous les curseurs au maximum, même sa consommation.

Mais que nous réserve Nvidia pour sa prochaine génération GeForce RTX 4000 basée sur l’architecture Ada Lovelace ? Les rumeurs se multiplient autour des prochains produits de la firme, sans le moindre signe d’une officialisation pour le moment.

Dernière rumeur en date : Nvidia préparerait « une bête » capable de rétamer n’importe quel benchmark, à la vue des caractéristiques promises.

18 176 cœurs et 800W de consommation

C’est le compte kopite7kimi qui est une nouvelle fois à la manœuvre sur cette rumeur. Le même compte a, par le passé, vu juste sur les caractéristiques de futures cartes Nvidia, notamment le résultat à des benchmarks.

"the beast"

PG137-SKU0

AD102-450-A1

18176FP32

48G 24Gbps GDDR6X

total board power ~800W — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 25, 2022

D’après ce tweet, Nvidia travaille sur une carte utilisant le design de carte PG137, là où les autres cartes de la gamme sont pressenties pour utiliser le PG139. Autrement dit, elle aurait le droit à un design unique.

Le site Videocardz évoque la possibilité d’une ventilation à trois ventilateurs, ce qui serait une première pour une Founder Edition de Nvidia. Mais, cela semble bien nécessaire s’il faut refroidir 800W de consommation énergétique.

Surtout le plus intéressant vient après. La carte serait équipée de 18 176 cœurs CUDA FP32 (142 Streaming Multiprocessors). À titre de comparaison, le monstre qu’est la GeForce RTX 3090 Ti intègre « seulement » 10 752 cœurs.

Pour accompagner ce GPU, kopite7kimi parle de 48 Go de VRAM GDDR6X avec une vitesse de 24 Gb/s. À ce niveau, il est clair qu’il ne s’agit pas d’une carte graphique visant un usage grand public. Une telle quantité de mémoire vidéo se destine clairement aux professionnels.

Une nouvelle Titan ?

On ne connait pas l’identité de cette éventuelle nouvelle carte. La GeForce RTX 4090 fait déjà l’objet de rumeurs avec des caractéristiques plus faibles que celles présentées ici. La nouvelle carte pourrait donc être une GeForce RTX 4090 Ti, mais le plus probable désormais serait le retour de la marque Titan.

Les cartes Titan de Nvidia sont des cartes visant à être les plus puissantes au monde avec des prix qui crèvent le plafond. La dernière en date, la Titan RTX de 2018, avait été lancée à plus de 2 500 dollars.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.