Nvidia GeForce RTX 4080 : ce que montrent les premiers benchmarks publiés

Nvidia s'apprête à commercialiser la Nvidia GeForce RTX 4080. En attendant, la levée de l'embargo concernant les tests de cette carte graphique, intéressons-nous aux premiers benchmarks publiés.

Malgré les polémiques à son sujet, force est de constater que la GeForce RTX 4090 offre d’impressionnantes performances. Le prochain lancement de Nvidia est donc la GeForce RTX 4080, et les premiers tests et benchmarks arrivent au compte-goutte en attendant la levée de l’embargo.

Pour rappel, cette carte graphique existait initialement en deux variantes que l’on différenciait par la quantité de mémoire vive dédiée. Nvidia a décidé d’annuler la version 12 Go, car cette dernière était fondamentalement très différente de la version 16 Go. En portant le même nom, la confusion était importante et sujette à la critique de la communauté.

Ce qui est intéressant à quelques jours de la levée de l’embargo est la publication des premiers résultats de benchmarks synthétiques.

Les benchmarks livrent de premiers résultats

3DMark Time Spy, Geekbench (OpenCL, Cuda, API Vulkan), GPU-Z… les premiers résultats montrent des performances 50 % plus importantes que la GeForce RTX 3080, au niveau de ce que Nvidia a montré lors de l’annonce.

D’ailleurs, la GeForce RTX 4090 reste loin devant, environ 25 à 35 % plus puissante que la RTX 4080.

Finalement, la RTX 4080 serait presque à mi-chemin entre le RTX 3090 Ti et le RTX 4090.

La consommation TDP annoncée par GPU-Z serait de 320 Watts par défaut, comme vous pouvez le voir sur la capture ci-dessus.

4080 v.s. 4090

117 FPS v.s. 137 FPS

Forza horizon 5 benchmark

4K custom setting pic.twitter.com/cHV7sQYWBv — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) November 7, 2022

Comme d’habitude, quelques benchmarks en jeu ont également été partagés, ils permettent de mesurer la différence entre les deux cartes RTX 40.

Évidemment, la prudence habituelle s’impose lors de l’interprétation des résultats publiés en amont de l’embargo des tests, vous en saurez davantage rapidement.

La concurrence principale à cette RTX 4080 est à chercher du côté d’AMD, qui a présenté les Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT. Cette fin d’année s’annonce palpitante.

