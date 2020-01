Nvidia GeForce NOW serait disponible gratuitement : les prix des abonnements fuitent

Nvidia prépare la sortie officielle de son service de cloud gaming Nvidia GeForce NOW, actuellement disponible en bêta fermée. Les prix des abonnements sont en effet apparus en ligne en fuite.

Le cloud gaming devient de plus en plus important en 2020 alors que la 5G arrive sur le mobile. Il faut dire que la technologie promet de débloquer les capacités gaming de nombreux appareils, en jouant à n’importe quel titre à partir d’un serveur distant.

Nvidia, acteur majeur du jeu, a son propre service : GeForce NOW. Existant depuis longtemps sur le marché, il n’est actuellement disponible qu’en bêta fermée et un client Android est sorti il y a peu. Nous avons pu le tester en bêta face à Google Stadia, et le service a su nous séduire sous cette forme pour de multiples raisons.

Les prix de Nvidia GeForce NOW apparaissent en fuite

VideoCardz.com a cependant fait fuiter certaines informations sur sa sortie finale. Nous avons désormais une vision sur les abonnements potentiellement prévus par Nvidia pour son GeForce NOW accessible à tous :

GeForce NOW Free

🧽 Standard Access

🧽 1-Hour Session Length GeForce NOW FOUNDERS $4.99/Month (For 12 Months)

🧽 Priority Access

🧽 Extended Session Length

🧽 RTX ON

🧽 Free 90-day Introductory Period

🧽 Limited Time Offer We asked Jensen for more details 🤭 — VideoCardz.com (@VideoCardz) January 30, 2020

Il semble qu’un premier abonnement gratuit sera disponible, avec un « accès standard » et des sessions d’une heure. Un abonnement « Founders » serait ensuite proposé pour 12 mois à 4,99 dollars par mois, avec un accès prioritaire, des sessions de jeux plus grandes, le mode RTX activé et les 90 premiers jours gratuits. Cette offre serait limitée dans le temps.

Rendez-vous le 4 février à 17h30

Nous avons été briefé par Nvidia sur le lancement officiel de GeForce NOW récemment, et sommes encore sous embargo. Ce dernier prendra fin le 4 février à 17h30.

Aussi, nous ne pouvons commenter cette fuite, mais vous invitons à revenir sur Frandroid à cette date pour découvrir tout ce qu’il y a à savoir sur GeForce NOW et son lancement officiel.