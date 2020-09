Alors que Nvidia vient de présenter ses nouvelles cartes GeForce RTX 3070, 3080 et 3090, nous souhaitions savoir si vous comptiez vous équiper. C'est notre sondage de la semaine.

Cette semaine a été marquée par l’IFA, mais pas seulement. L’annonce des nouvelles cartes graphiques de Nvidia, les GeForce RTX 3070, 3080 et 3090, ont également fait grand bruit.

Il faut dire que d’après le fabricant, c’est une hausse de performance conséquente à laquelle les joueurs peuvent s’attendre, et le tout sans forcément avoir à payer le prix fort. Par exemple, la GeForce RTX 3070 annoncée devrait être plus puissante qu’une GeForce RTX 2080 Ti actuelle, quand la GeForce RTX 3080 est annoncée comme deux fois plus performante.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Autant dire que pour les joueurs PC, les arguments ont de quoi séduire sur le papier, même s’il faudra patienter jusqu’aux premiers tests pour découvrir ce que les nouvelles cartes ont réellement sous le capot. Néanmoins, on peut avoir plusieurs raisons de ne pas céder aux sirènes de Nvidia. D’abord parce que les cartes concurrentes d’AMD doivent encore être présentées, ensuite parce que c’est souvent à la sortie des cartes graphiques qu’elles sont le plus chères, ou encore parce que les jeux ne tirent pas encore nécessairement parti des optimisations de ces nouvelles cartes.

Une RTX 3000 à leur sortie, plus tard ou pas du tout ?

C’est justement dans ce cadre que nous souhaitons recueillir votre avis sur ces nouvelles cartes avec une question toute simple : comptez-vous acheter une des nouvelles cartes graphiques de Nvidia ?

Chargement Comptez-vous acheter une des nouvelles GeForce RTX 3000 ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, dès leur sortie

Oui, mais plus tard

Ca dépendra des annonces d'AMD

Non, je vais plutôt profiter des RTX 2000 d'occasion

Non, mon GPU actuel me suffit amplement

Non, je ne joue pas sur mon PC

Comme toujours, n’hésitez pas à argumenter votre réponse dans les commentaires, nous remettrons cet article à jour en fin de semaine avec quelques réponses pertinentes.