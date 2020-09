Nvidia GeForce RTX 3000 : tour d’horizon des nouveaux modèles d’EVGA, Asus, MSI, ROG, ZOTAC, MSI…

Nvidia annonçait hier soir ses cartes graphiques de nouvelle génération : les GeForce RTX 3000. Comme à chaque lancement, le groupe au caméléon peut compter sur ses nombreux partenaires pour proposer pléthore de références de leur cru. Nous avons rassemblé ici les modèles les plus intéressants présentés hier, dans la foulée des annonces de Nvidia.

Hier était une soirée particulière pour Nvidia. Deux ans après le lancement de ses cartes graphiques Turing, les premières à proposer une gestion native du ray tracing, le géant californien dévoilait trois puces sous architecture « Ampère », gravées pour la première fois en 8 nm (par Samsung) : les GeForce RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090.

Les partenaires de Nvidia dévoilent leurs propres RTX 3000… et elles sont légion !

Si, comme les années précédentes, Nvidia lancera bien des modèles fabriqués en interne, avec un design de référence, ses partenaires n’ont pas trainé pour présenter leurs propres versions des nouvelles cartes graphiques. Voici un florilège (par essence non exhaustif) des modèles dévoilés il y a quelques heures.

EVGA entre tradition… et refroidissement hybride saupoudré d’OLED

Commençons par EVGA, qui a dévoilé sa vision des RTX 3000 avec pas moins de cinq gammes de produits distinctes pour la RTX 3090 : déclinée en versions Kingpin, Hydro Copper, Hybrid, FTW3 et XC3. La version Kingpin, exclusive à la RTX 3090 mise sur un design hybride mêlant watercooling (avec un radiateur massif de 360 mm) et refroidissement classique par flux d’air. Agrémentée d’un écran RGB OLED, cette carte de tous les superlatifs sera proposée aux environs de 2000 dollars.

La RTX 3080 pourra elle aussi être trouvée en version watercoolée chez EVGA (au travers des moutures Hydro Copper et Hybrid), mais EVGA communique pour l’heure beaucoup sur sa version FTW3. Armée de trois ventilateurs disposés de manière légèrement asymétrique, cette variante mise sur un nouveau système de dissipation baptisé ICX3, plus efficace (il devrait permettre un généreux overclocking d’usine) et largement doublé de zones RGB. Ce design sera aussi décliné pour la RTX 3070, tandis que la carte milieu de gamme de Nvidia pourra en outre être achetée en version XC3, que l’on pressent plus abordable, même si aucun tarif n’a été annoncé pour l’heure.

Deux ou trois ventilateurs, ZOTAC vous laisse le choix

En marge des cartes volumineuses d’EVGA, ZOTAC proposera pour sa part trois gammes : AMP (une lignée que l’on connait déjà depuis quelques années), Trinity (basée sur trois ventilateurs) et Twin Edge (deux ventilateurs seulement pour moins d’encombrement). Toutes les trois sont basées sur le système de refroidissement IceStorm 2.0, tandis que les modèles les plus puissants profiteront de nouveaux ventilateurs à 11 pales, 10% plus efficaces que ceux d’ancienne génération, apprend-on.

Notez que la version AMP se déclinera elle-même en une mouture « Extreme », qui devrait profiter de fréquences supérieures et d’un système de dissipation encore un peu plus musclé. Zotac proposera aussi, cette fois pour ses modèles Trinity et Twin Edge, son concept HoloBlack. Un étonnant système holographique basé sur un plastique translucide placé près des ventilateurs. En y diffusant de la lumière, il permettra de faire apparaître des teintes plutôt élégantes. Disponibilité prévue fin septembre / début octobre en fonction des modèles.

ASUS mise sur ses lignes habituelles pour nous séduire

Comme ZOTAC, ASUS s’apprête à lancer trois gammes de RTX 3000, articulées autour de ses familles habituelles : ROG Strix pour les RTX 3080 et 3090, TUF Gaming, là aussi pour les RTX 3080 et 3080, et enfin Dual pour la RTX 3070. Cette dernière sera limitée à deux ventilateurs et sera la seule à proposer la RTX 3070, tout du moins pour le moment.

Pour les cartes ROG Strix, ASUS revoit en partie son système de refroidissement avec trois ventilateurs à 13 pales. Cela devrait permettre (on l’espère) au fabricant taïwanais de booster les fréquences des RTX 3090 et 3080. Avec la gamme TUF Gaming, un peu moins raffinée, il faudrait vraisemblablement compter sur des fréquences peu ou prou inchangées par rapport à celles annoncées hier par Nvidia. Même démarche pour la Dual, qui aura le mérite de proposer la RTX 3070 en format compact.

PNY : une gamme resserrée pour ne perdre personne en route

PNY a annoncé hier soir l’ajout de la PNY XLR8 à ses gammes de cartes graphiques GeForce. Cette dernière est pour l’instant l’unique référence RTX 3000 du constructeur américain. Elle se décline en trois versions pour les RTX 3090, 3080 et 3070, et propose à chaque fois le même design, volumineux, axé sur trois ventilateurs.

PNY ne donne pas encore le détail des fréquences appliquées aux nouvelles puces de Nvidia sur sa XLR8, mais insiste plutôt dans son communiqué sur la compatibilité avec son logiciel VelocityX. Ce denier permet aux joueurs d’overclocker eux-mêmes leur carte, mais aussi de gérer l’éclairage RGB, tout en surveillant les tensions, fréquences, températures du GPU, et vitesses du ventilateur depuis une interface dédiée. Rien que les autres constructeurs ne proposent pas eux aussi sur leurs propres utilitaires.

La PNY XLR8 suivra les créneaux de lancement annoncés par Nvidia avec une disponibilité à partir de septembre pour les modèles RTX 3080 et 3090. L’arrivée de la version RTX 3070 interviendra pour sa part à la mi-octobre.

MSI reste fidèle à lui-même et à son design

Évoquons enfin MSI, qui tiendra un live cet après-midi pour présenter plus en détail ses nouvelles cartes RTX 3000. Ce que l’on sait en attendant, c’est que le constructeur proposera trois nouvelles gammes dans les prochaines semaines : les lignées Gaming Trio, Gaming X Trio et Ventus (proposée en versions deux et trois ventilateurs).

De manière générale, on retrouve sur les cartes Gaming Trio le design cher à MSI, mais avec quelques améliorations destinées à perfectionner le flux d’air. MSI mise notamment sur de nouveaux ventilateurs TORX Fan 4.0, avec un refroidissement TRI-FROZR 2, que l’on commence à connaitre, mais qui a été amélioré pour cette nouvelle génération. Le modèle Ventus est pour sa part un peu plus sobre et se concentre sur le noir, avec des ventilateurs Torx 3.0 aux pales courbées.

Pour l’ensemble de ces nouvelles cartes, MSI mise sur 1 port HDMI 2.1 et trois sorties DisplayPort 1.4a. Si vous souhaitez suivre le live de cet après-midi, il sera disponible ci-dessous à partir de 16h.

