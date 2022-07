Meta Quest : le sport dans le métavers se dessine un peu plus

La dernière mise à jour pour les casques de réalité virtuelle Meta Quest v42 vient renforcer le contrôle parental pour superviser l'utilisation des adolescents et ajoute des fonctions de fitness.

À chaque mois sa mise à jour Meta Quest. Voire parfois encore plus vite. Mark Zuckerberg ne cache pas qu’il veut faire du casque de réalité virtuelle la porte d’accès vers son métavers et il s’en donne les moyens en le dotant de multiples facultés.

Après avoir amélioré son hub d’accueil pour faire venir vos amis et ajouté des paramètres de contrôle parental, renforcé le paiement sécurisé ou encore ajouté un mode multitâche, le Meta Quest déploie déjà sa mise à jour v42. Celle-ci vient peaufiner les fonctions de l’app Oculus Move pour vous mettre en forme de manière encore plus ludique et précise. Des ajouts arrivent pour renforcer la sécurité des adolescents.

Du sport en réalité virtuelle

Oculus Move permet déjà depuis peu de lancer des séances d’entraînement depuis son smartphone. C’est à présent au sein de l’interface du casque que vous allez pouvoir suivre vos progrès encore plus précisément. L’application Oculus Move va afficher des niveaux de progression et d’objectifs à atteindre pour décrocher des trophées (5000 calories brûlées, 100 objectifs atteints, etc.). Le Meta Quest s’enrichit d’un tableau de bord pour vous fixer des objectifs fitness // Source : Meta

Tous vos succès seront compilés dans un tableau et vous pourrez même suivre leur évolution, voir les trophées remportés dans différents jeux. À cela s’ajoute Move Trends qui récapitule votre activité sur la dernière semaine et fournit une vaste quantité de statistiques fitness.

Plusieurs applications sont ainsi disponibles pour s’entraîner comme FitProVR si vous voulez vous entretenir, The Climb 2 pour les amateurs d’escalade, Guided Tai Chi pour libérer votre esprit et votre corps, ou bien l’incontournable Beat Saber pour se dépenser en rythme.

Meta donne plus de pouvoir aux parents

Conscient que le Meta Quest est sans doute plus utilisé par des adolescents que par leurs parents, Meta accélère sur les paramètres de sécurité et sur les ajouts d’outils de gestion qui commencent à s’amonceler. La v41 avait apporté un véritable contrôle parental en permettant de bloquer des applications, demander des autorisations quand l’adolescent veut en installer une nouvelle ou encore recevoir des notifications d’activité.

Avec la mise à jour v42, les parents vont encore plus piloter l’utilisation via l’application. Il sera possible d’activer ou désactiver les fonctions sociales du Meta Quest comme créer ou rejoindre un groupe, visiter du contenu VR ou en regarder avec ses amis dans Meta Horizon Home, envoyer des messages via Oculus Chat ou Messenger en VR. Un clic permettra aussi de publier sur Facebook ou d’accéder à ses contenus sur PC en interdisant l’utilisation sans fil avec Air Link.

