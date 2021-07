Fin du shitstorm : OnePlus va permettre de désactiver son mode « optimisé »

Le mode de gestion d'énergie caché bridant certaines applications sur les smartphones OnePlus devrait être accessible aux utilisateurs avec OxygenOS 12.

OnePlus a été pris la main dans le sac en train de « manipuler » le comportement de ses smartphones en fonction des applications lancées. Le Snapdragon 888 des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro ne réagit pas de la même manière selon que vous lancez un benchmark ou un navigateur par exemple. Tricherie ? Pas vraiment, OnePlus parle plutôt « d’optimisation ».

Des applications bridées

OnePlus a confirmé avoir bridé les performances du SoC de Qualcomm présent dans ses smartphones sur 300 applications populaires, dont Google Chrome, WhatsApp ou TikTok, afin d’optimiser l’autonomie des téléphones. Ce ne sont pas les performances sur les benchmarks qui sont améliorées, comme cela a pu se voir chez d’autres constructeurs auparavant, mais celles des applications plus traditionnelles qui sont réduites.

Toujours est-il que le résultat est le même au final : les résultats des benchmarks ne retranscrivent pas les performances que l’on obtient réellement au quotidien sur ces 300 applications bridées, quand bien même OnePlus affirme que cela n’aura aucun impact pour l’utilisateur au quotidien. Or, on l’a vu avec le battery gate d’Apple (des smartphones bridés à partir d’un certain temps pour conserver une autonomie similaire au jour de l’achat), la transparence est importante pour le consommateur.

L’ajout d’une fonction avec OxygenOS 12

À l’occasion du lancement du OnePlus Nord 2, Android Police s’est entretenu avec la marque afin de savoir si le nouveau milieu de gamme souffre de la même « optimisation », ce que OnePlus a confirmé, expliquant que chaque smartphone est optimisé en fonction de sa puce pour prodiguer les meilleures performances et la meilleure autonomie.

Toutefois, la marque reconnait son manque de transparence et promet d’ajouter dans OxygenOS 12 (la mise à jour Android 12) une option permettant à l’acheteur d’activer ou désactiver ce mode manuellement afin de choisir entre l’optimisation de la batterie et les performances pures. Il faudra toutefois attendre le déploiement de cette mise à jour, qui n’arrivera pas avant plusieurs mois sur certains smartphones OnePlus.