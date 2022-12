OnePlus travaille sur un nouveau produit et ce n’est pas un smartphone

On connaissait OnePlus en fabricant de smartphones et d'accessoires, mais la marque va se lancer dans une nouvelle catégorie de produits l'année prochaine : les claviers mécaniques.

L’entreprise OnePlus est connue depuis des années pour ses gammes de smartphones et s’est lancée récemment dans les montres connectées avec la OnePlus Watch et dans les écouteurs sans-fil, comme avec les Nord Buds. La marque a annoncé qu’elle conçoit un clavier mécanique en collaboration avec la marque spécialisée Keychron.

Un clavier cocréé par OnePlus

C’est Android Police qui rapporte la nouvelle selon laquelle OnePlus travaille en ce moment sur un clavier mécanique avec la marque Keychron. Une entreprise spécialisée dans les claviers mécaniques, notamment sans-fil. Très peu d’informations ont été dévoilées, si bien qu’on ne connaît pas les spécificités de ce produit, ni son design.

Mais OnePlus a indiqué qu’il serait « entièrement personnalisable », sans être plus précis. Sur son site, la marque aguiche la curiosité en nous invitant à patienter jusqu’au 15 décembre, pour « en découvrir davantage ».

OnePlus lancé dans une stratégie de diversification

En prenant un peu de recul, on se rend compte que la société se diversifie de plus en plus dans les produits qu’elle propose. Plus tôt dans l’année, OnePlus avait même sondé ses fans pour connaître les produits qu’ils aimeraient voir apparaître.

Elle a de plus récemment présenté OnePlus Featuring, un programme qui devrait permettre de fabriquer des produits de différentes catégories, en partenariat avec d’autres marques. Pour l’instant, seul ledit clavier mécanique a été mentionné, mais on pourrait bientôt entendre parler d’autres accessoires. Android Police précise toutefois que OnePlus s’apprête à annoncer des écrans de PC sur le marché indiens et qui devraient y être cantonnés.

Dans ses cartons, OnePlus a sans doute le OnePlus 11, son haut de gamme très attendu, mais aussi sa première tablette tactile qui reprendrait tout de l’Oppo Pad. Pour préparer ces lancements, la société a changé d’avis : OxygenOS va continuer d’exister et elle a déclaré passer à quatre années de mises à jour majeures sur ses smartphones.

