OnePlus Open : son design et sa fiche technique nous ouvrent l’appétit juste avant sa sortie

Le site WinFuture dévoile, avant l'heure, plusieurs visuels marketing qui seront utilisés pour le smartphone pliant OnePlus Open. Le média glisse aussi quelques précisions sur la fiche technique alors que la date de présentation approche à grands pas.

Le OnePlus Open a très régulièrement fait parler de lui au cours des dernières semaines. Le premier smartphone pliant de OnePlus semble désormais n’avoir plus aucun secret alors que le site allemand WinFuture dévoile à peu près toutes les informations à savoir sur lui.

D’une part, le média partage en avant-première quelques visuels marketing du OnePlus Open qui seront vraisemblablement utilisés sur les sites d’e-commerce et dans les communications officielles de la marque. L’occasion d’avoir un aperçu précis du design. Comme prévu, le bloc photo arrière s’annonce imposant tandis que l’on peut aussi observer l’écran interne qui se plie et déplie selon l’envie de l’utilisateur ou de l’utilisatrice.

Un OnePlus qui rappelle Oppo

Ces images du OnePlus Open rappellent également que ce dernier devrait reprendre la formule du Find N2, le dernier smartphone pliant d’Oppo — la marque sœur — qui séduisait notamment par ses dimensions relativement compactes. Oppo a cependant quitté le marché européen, ce qui pousse WinFuture à écrire que le « OnePlus Open est l’Oppo Find N3 pour les marchés occidentaux ».

Pour les caractéristiques techniques, on s’attend à un écran Oled interne et pliable de 7,8 pouces avec un format bien carré. Il devrait réussir à bien effacer la pliure au centre afin qu’elle ne se voie pas et qu’elle ne se ressente pas sous le doigt. En façade, la dalle externe proposerait une diagonale de 6,31 pouces.

OnePlus Open // Source : WinFuture OnePlus Open // Source : WinFuture

Un Snapdragon 8 Gen 2 devrait assurer la bonne puissance de la future bête tandis que jusqu’à 16 Go de RAM soutiendraient la puce. Côté photo, la patte du spécialiste Hasselblad serait toujours à l’œuvre pour améliorer l’expérience. Il est par ailleurs question de deux caméras de 48 Mpx, pour le grand-angle et l’ultra grand-angle tandis qu’un téléobjectif x3 profiterait d’un capteur de 64 Mpx.

Date de sortie et prix en dollars

Le OnePlus Open est attendu le 19 octobre prochain et WinFuture indique un prix américain à 1700 dollars. On s’attend aussi à une sortie en Europe de ce smartphone pliable.