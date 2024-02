OnePlus promet une autonomie de plus de quatre jours sur sa prochaine montre, voilà à quoi elle ressemble

OnePlus a partagé de nouvelles informations sur sa OnePlus Watch 2. Outre le design de la montre et sa date de lancement, on en sait plus sur son autonomie.

À quelques jours de l’ouverture du Mobile World Congress de Barcelone, OnePlus a lancé sa campagne de communication autour de sa prochaine montre connectée, la OnePlus Watch 2. Après avoir confirmé vouloir faire les choses correctement pour sa nouvelle montre, le constructeur livre désormais de nombreuses informations sur sa nouvelle montre.

Dans un communiqué envoyé à la rédaction, OnePlus confirme notamment la date de lancement de la OnePlus Watch 2, qui sera bel et bien présentée à Barcelone le 26 février, soit lundi prochain. La firme chinoise indique par ailleurs que la montre proposera une autonomie record de 100 heures en « mode intelligent ». Si la première OnePlus Watch de 2021 affichait une autonomie plus élevée, rappelons que les dernières rumeurs évoquent cette fois une montre connectée sous Wear OS, un système bien plus énergivore que RTOS utilisé pour le premier modèle. Avec plus de quatre jours d’autonomie, il s’agirait alors de l’une des montres Wear OS les plus autonomes du marché, loin devant les modèles de Samsung et de Google.

Une montre en acier avec du verre saphir

Par ailleurs, OnePlus indique également que sa montre proposera un suivi « méticuleux » des données de santé, ainsi qu’un design inspiré du reste de la gamme du constructeur. La montre profitera ainsi d’un boîtier en acier inoxydable et d’un écran protégé par du verre saphir. Avec son communiqué, OnePlus partage par ailleurs plusieurs visuels de la montre qui disposera donc d’un écran rond avec deux boutons sur la tranche et d’un bracelet en silicone amovible. La OnePlus Watch 2 sera par ailleurs proposée en deux coloris : acier noir et acier radiant.

Pour le reste des caractéristiques, il faudra patienter jusqu’au 26 février. C’est en effet la semaine prochaine, durant le Mobile World Congress, que OnePlus compte présenter plus en détail sa montre connectée. À cette occasion, on devrait en découvrir non seulement le prix et les fonctionnalités, mais également le système d’exploitation embarqué.