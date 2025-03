OnePlus fait volte-face et annonce une bonne nouvelle pour la Watch 3

OnePlus vient de clarifier sa politique de mises à jour pour sa nouvelle montre connectée. Contrairement à ce qui avait été annoncé initialement, la Watch 3 bénéficiera finalement de trois ans de mises à jour, tout comme son prédécesseur.

La OnePlus Watch 3 profite d’une couronne rotative // Source : Chloé Pertuis

À la suite d’une communication erronée de la part de l’entreprise, qui avait d’abord indiqué que la Watch 3 ne recevrait que deux ans de mises à jour de sécurité, OnePlus a corrigé le tir. Le fabricant chinois a contacté plusieurs médias pour rectifier cette information et confirmer que les Watch 2 et Watch 3 bénéficieront toutes deux de « 3 ans de mises à jour de sécurité trimestrielles ».

En plus de ces correctifs de sécurité, OnePlus s’engage également à fournir « 3 ans de mises à jour logicielles » pour ses deux montres. Cependant, cela ne signifie pas trois versions majeures de Wear OS : la Watch 2, lancée avec Wear OS 4, s’arrêtera à Wear OS 6 en 2026, tandis que la Watch 3 recevra Wear OS 7 en 2027.

Une politique de mises à jour compétitive

Cette clarification place OnePlus sur un pied d’égalité avec Google pour sa Pixel Watch 3 en termes de support de sécurité, bien que cette dernière bénéficie d’une mise à jour de version supplémentaire et d’un déploiement plus rapide. Samsung reste en tête avec quatre ans de mises à jour pour ses Galaxy Watch.

La Watch 3 d’OnePlus se distingue par son autonomie exceptionnelle de cinq jours, surpassant ses concurrents sous Wear OS. La limitation initiale à deux ans de support aurait pu freiner son adoption, mais cette correction rend la montre plus attrayante pour les utilisateurs Android.

Bien que les mises à jour de version de OnePlus restent plus lentes que celles de Google et Samsung, avec Wear OS 5 prévu pour la Watch 2 entre juillet et septembre, soit un an après son lancement sur les Galaxy Watch, cette approche semble devenir la norme pour les montres Wear OS tierces.

Pour rappel, cette clarification intervient après un lancement un peu chaotique de la Watch 3, marqué par une faute d’orthographe sur le boîtier et un report de la commercialisation. Malgré ces déboires, OnePlus a de quoi être fier de sa nouvelle montre, avec son écran de qualité, son autonomie impressionnante et sa charge rapide.