OnePlus veut préserver nos batteries plus longtemps avec Optimized Charging

OnePlus présente sa fonctionnalité Optimized Charging qui débarque en bêta sur ses smartphones et son interface OxygenOS. Cette option promet d'offrir une meilleure durée de vie à la batterie en gérant plus intelligemment les phases de chargement.

Après quelques années d’utilisation, un smartphone a toutes les chances de fonctionner encore très correctement. Hélas, sa batterie ne peut souvent pas en dire autant. Après plusieurs cycles de recharge, l’accumulateur a en effet tendance à se vider plus rapidement et à voir sa fiabilité décroître sensiblement rendant l’appareil de moins en moins autonome. C’est à ce niveau-là que souhaite intervenir OnePlus.

La marque chinoise a en effet publié un article sur son blog où elle présente une nouvelle fonctionnalité logicielle pour ses smartphones appelée « Optimized Charging ». OnePlus affirme que celle-ci permet de « ralentir de façon optimale le taux de draine de batterie sans affecter l’expérience utilisateur ».

Cela n’est pas sans rappeler des personnalisations déjà proposées sur les appareils d’Asus ou d’Apple.

Comment ça marche ?

L’objectif de OnePlus avec Optimized Charging est d’éviter de laisser votre smartphone charger longtemps alors qu’il a déjà atteint les 100 % depuis un certain temps. Il s’agit là d’un scénario quotidien pour toutes les personnes qui laissent leurs appareils en charge pendant qu’elles dorment.

Pour aller plus loin

Tout savoir sur les batteries : mythes, astuces et avenir

Avec Optimized Charging, le smartphone est rempli jusqu’à 80 % avant que la charge ne soit interrompue par la fonction détectant les phases de sommeil de l’utilisateur. Ladite charge ne reprend que 100 minutes avant votre heure de réveil habituelle, le déclenchement de la première alarme où le début du premier événement inscrit dans l’agenda.

Cela signifie qu’il restera à environ 80 % pendant la majeure partie de la nuit, même s’il est connecté au chargeur tout le temps. Le OnePlus finira alors de se recharger et devrait atteindre 100 % au moment où vous l’enlèverez du chargeur pour continuer votre journée. Après quelques semaines, il apprendra que vous vous réveillez constamment et que vous retirez votre OnePlus de la charge à 8 heures du matin, par exemple.

Activer Optimized Charging

L’option Optimized Charging se cache dans les paramètres batterie d’OxygenOS. Il faut simplement activer la fonctionnalité. Les données collectées sur vos habitudes de réveil sont stockées uniquement sur l’appareil promet OnePlus.

Une fois activée, cette fonction affiche un symbole dans l’icône de la batterie en charge et envoie une notification silencieuse qui apparaît lorsque vous abaissez le panneau des raccourcis, celle-ci vous permettant de désactiver l’option.

Promesses d’évolutions

« À l’avenir, nous continuerons à améliorer la capacité de détection du sommeil de OnePlus dans les périodes de sommeil non habituelles, comme le fait de rester debout tard le weekend, la reconnaissance lors du changement de fuseau horaire, etc. Nous espérons ainsi optimiser votre expérience de chargement encore et encore », écrit la marque.

Le sujet des accumulateurs de nos smartphones est particulièrement en vue ces derniers temps. D’une part, IBM affirme avoir trouvé comment fabriquer une batterie plus écologique. D’autre part, des chercheurs australiens ont fait de grosses avancées dans l’utilisation du lithium-soufre pour obtenir une autonomie de « 5 jours ». Enfin, la Commission européenne a récemment voté un budget de 3,2 milliards d’euros pour favoriser le développement de batterie sur le Vieux Continent.

Déploiement

La fonctionnalité est disponible sur les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro via la bêta ouverte 7 d’OxygenOS. On imagine qu’elle sera ensuite déployée en version finale à davantage de smartphones.