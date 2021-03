OnePlus à contre-courant : le chargeur dans la boîte des OnePlus 9 confirmé

Alors que Samsung et Apple ont retiré le chargeur de la boîte de leur dernier fleuron, OnePlus, lui, continuera de proposer un bloc d’alimentation sur ses prochains porte-étendards, les OnePlus 9. Et c’est Pete Lau en personne qui le confirme.

La fin de l’année 2020 a été marquée par une nouvelle tendance initiée par Apple : le retrait du bloc de recharge dans la boîte des smartphones, et plus particulièrement dans celle des iPhone 12. Samsung n’a pas tardé à lui emboîter le pas en imitant son concurrent américain au moment de commercialiser sa nouvelle gamme Galaxy S21, mais ce ne sera pas le cas pour les OnePlus 9.

OnePlus est catégorique

Pour son Mi 11, Xiaomi a opté pour un positionnement légèrement différent : en Chine, le constructeur a laissé le choix aux utilisateurs, mais pas en France, où chaque client reçoit bel et bien un bloc d’alimentation. Deux principales raisons viennent expliquer ce choix : des motivations écologiques d’une part, mais aussi et surtout des intérêts économiques, sans que la communauté ne soit vraiment convaincue.

Évidemment, on aurait pu s’attendre à ce que d’autres constructeurs de smartphones se mettent aussi à la page. Pour OnePlus, ce n’est en tout cas pas au programme. Attendue le 23 mars à 15 h, la gamme OnePlus 9 aura bel et bien le droit à un chargeur dans la boîte de chaque appareil — un OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R sont aussi pressentis.

Fin du débat pour le OnePlus 9

La nouvelle a été confirmée par Pete Lau en personne, le cofondateur du groupe. L’intéressé a répondu aux inquiétudes d’un internaute sur le forum de la marque, l’appelant à « ne pas s’inquiéter à propos de ça ». Et d’affirmer : « Il y aura un chargeur dans la boîte ». Certes, aucune rumeur ne le laissait jusque-là présager, mais le débat est pour le coup clôturé.