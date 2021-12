ColorOS 12 (Android 12) débarquent sur quatre téléphones Oppo, voici lesquels

Oppo poursuit le déploiement de ColorOS 12 sur sa gamme de smartphones. Au tour des Oppo Reno 5 et Reno 6 de pouvoir y goûter, mais pas dans tous les pays encore.

Android 12 commence doucement mais sûrement à s’inviter sur de plus en plus d’appareils. Récemment par exemple, les Galaxy S10 ont eu le droit à la version table de cette MAJ majeure avec OneUI 4. Du côté d’Oppo, ça s’active également.

En France, la marque chinoise avait commencé tout en douceur à mettre à jour son Oppo Find X3 Pro, le porte-étendard de son catalogue actuel. Le constructeur accélère désormais le pas en rendant disponible ColorOS 12, basé sur Android 12, sur quatre autres appareils.

La France pas encore concernée

Il s’agit des Oppo Reno 5 5G, Oppo Reno 5 Pro 5G, Oppo Reno 6 5G et Oppo Reno 6 Pro 5G. Attention cependant, la France n’est pour le moment pas concernée. Ce déploiement concerne l’Indonésie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Inde, le Vietnam et le Pakistan, liste XDA Developers.

On peut cependant s’attendre à ce qu’Oppo fasse de même en Europe et plus précisément en Hexagone dans les prochaines semaines. Pour les propriétaires d’un des téléphones cités, restez donc à l’affût.

Attention aux bugs

On espère maintenant que cette mise à jour ne souffrira pas des mêmes bugs OxygenOS 12, qui ont forcé OnePlus à suspendre son déploiement durant six jours. Les deux marques font partie du même groupe, alors que leurs interfaces vont fusionner en 2022.

