Oppo : son smartphone pliable à clapet pourrait faire très mal au Galaxy Z Flip 4

Selon Digital Chat Station, Oppo travaillerait sur un tout nouveau smartphone pliable de type clapet. Et selon les premières caractéristiques en fuite, il pourrait clairement faire de l’ombre au Samsung Galaxy Z Flip 4 sur plusieurs critères spécifiques.

La catégorie des smartphones pliables est le nouveau terrain de jeu technologique des constructeurs. Pionnier en la matière, Samsung est parvenu à imposer un nouveau form factor qui rencontre son succès, avec 10 millions d’unités vendues et réparties de la manière suivante : 7 millions de Flip, le format à clapet, contre 3 millions de Fold, le format hybride.

Force est de constater que les Galaxy Z Flip attirent les consommateurs, de par leur aspect pratique et leur prix plus abordable – environ 1000 euros – qu’un Galaxy Z Fold. Il n’empêche, cela peut forcément donner des idées à d’autres. Et à Oppo tout particulièrement, qui serait en train de développer son propre Flip.

Ce bruit de couleur nous vient tout droit de Digital Chat Station (via Xataca), qui pense même avoir mis la main sur certaines caractéristiques de ce téléphone. L’Oppo a clapet pourrait avoir droit à un écran interne de 6,8 pouces, associé à une petite dalle externe de 3,26 pouces. « Petite » est en fait un bien grand mot face à l’écran de 1,9 pouce du Z Flip 4.

Une autonomie qui donne envie

Dans l’idée, Oppo aimerait apporter une tout autre expérience utilisateur avec un écran externe relativement grand, qui pourrait offrir de nouvelles possibilités. L’autre point remarquable concerne la batterie : elle serait de 4300 mAh. Là encore, cela constituerait un écart considérable avec les 3700 mAh du Galaxy Z Flip 4.

Pour rappel, l’autonomie du Z Flip 3 était une catastrophe, bien que Samsung ait quelque peu rattrapé le coup avec la génération suivante. Mais en théorie, et avec un système bien optimisé, le clapet d’Oppo pourrait offrir une autonomie bien plus généreuse. Au détriment, peut-être, de son épaisseur, puisque la batterie est l’élément prenant le plus de place.

Un premier pliable très prometteur

Digital Chat Station poursuit avec la configuration photo du téléphone : un capteur selfie de 32 mégapixels, couplé à un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Là encore, Oppo sortirait les muscles face à Samsung, qui a opté pour un capteur avant de 10 mégapixels et un double capteur arrière 12 mégapixels.

Dans tous les cas, il convient d’accueillir ces hypothèses avec un minimum de pincettes, même s’il est difficile de cacher un certain enthousiasme à l’idée qu’Oppo sorte un pliable à clapet. Car l’Oppo Find N, officialisé en 2021 et pris en main par Frandroid début 2022, nous avait clairement convaincus (aucune pliure visible, format compact) — malheureusement, il n’est pas sorti en France.

Forcément, voir Oppo développer un pliable à clapet donne envie et nous met l’eau à la bouche : peut-être faut-il s’attendre à une présentation du produit en décembre 2022, soit un an tout pile après l’introduction du Find N.

