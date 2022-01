Porsche Taycan Sport Turismo : prix, puissance, autonomie, tous les détails à connaître

D’ici le printemps 2022, Porsche va introduire dans le réseau français cinq versions de sa Taycan Sport Turismo, que l’on vous présente en détail.

Qu’une déclinaison Sport Turismo s’invite dans le catalogue de la Taycan électrique, cela n’a rien de nouveau. La firme d’outre-Rhin avait déjà annoncé la nouvelle en novembre 2021, sans donner beaucoup de précisions à l’époque. Cette fois-ci, le constructeur rentre bien plus dans les détails selon un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Pour rappel, la version Sport Turismo ressemble peu ou prou à la Cross Turismo, un break de chasse baroudeur qui avait conquis la rédaction durant notre essai. Sauf que pour se démarquer, notre protagoniste du jour n’intègre aucun équipement tout-terrain et voit ses mensurations légèrement évoluer.

Une version propulsion

Sa garde au toit progresse de 45 mm à l’arrière, contre 9 mm à l’avant, pour ainsi accroître l’impression d’espace au sein de l’habitacle. Le volume de coffre grimpe quant à lui à 446 litres, mais chute à 406 litres pour les versions Turbo. Enfin, le véhicule opte pour un coffre avant de 84 litres, toujours pratique pour ranger un petit sac.

Rentrons toujours plus dans les détails techniques avec la liste des cinq versions ajoutées au catalogue de Porsche. À noter qu’une version propulsion est de la partie, chose que la Cross Turismo se refuse de proposer :

Taycan Sport Turismo : propulsion, 300 kW (408 ch), batterie Performance Plus en option pour une puissance de 350 kW (476 ch), 89 324 euros :

: Taycan 4S Sport Turismo : transmission intégrale, 390 kW (530 ch), batterie Performance Plus en option pour une puissance de 420 kW (571 ch), 110 374 euros :

: Taycan GTS Sport Turismo : transmission intégrale, 440 kW (598 ch), 136 619 euros ;

; Taycan Turbo Sport Turismo : transmission intégrale, 500 kW (680 ch), 157 294 euros ;

; Taycan Turbo S Sport Turismo : transmission intégrale, 560 kW (761 ch), 190 894 euros.

Pour Kevin Giek, responsable de la gamme Taycan, « la nouvelle gamme Sport Turismo constitue une offre équilibrée et variée, de l’agilité remarquable du modèle propulsion à la formidable puissance du modèle Turbo S, apte à susciter l’engouement de nos clients », s’enthousiasme-t-il.

Les Taycan Sport Turismo se payent même le luxe d’un toit panoramique Sunshine Control, dont le vitrage peut virer de l’opaque au transparent via une simple commande tactile. Un bon moyen de répondre aux désirs des utilisateurs, qui peuvent aussi bien avoir envie de luminosité que d’une ambiance plus tamisée.

Source : Porsche Source : Porsche Source : Porsche

Android Auto, Apple CarPlay, assistant vocal Voice Pilot, planificateur de recharge, Assistance parking (places en bataille, créneaux), système audio Bose Surround : ce nouveau lot de voitures électriques accumule les technologies embarquées pour répondre au maximum de besoins.

Rendez-vous au printemps

Côté recharge, Porsche promet une recharge rapide de 22 minutes et 30 secondes pour grimper de 5 à 80 %. Plus concrètement et encore plus impressionnant, le communiqué de presse mentionne un gain de 100 kilomètres en l’espace de cinq minutes seulement. Seule l’autonomie de la 4S Sport Turismo a été communiquée : 498 kilomètres (WLTP), soit la plus grande portée de la gamme.

La Taycan GTS Sport Turismo sera disponible dès la fin du mois de février. Il faudra patienter trois semaines de plus pour voir débarquer les autres modèles. Et pour vous donner une idée encore plus concrète des véhicules, le configurateur en ligne du fabricant les affiche déjà sur sa page.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.