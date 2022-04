Realme C35 officialisé : voici à quoi ressemble le nouvel entrée de gamme chez Realme

Realme annonce un tout nouveau smartphone : le C35. Ce smartphone entrée de gamme qui vient d'être révélé fera son arrivée dans peu de temps chez nous.

On ne l’arrête plus. Après le Realme GT 2 Pro et le Realme GT Neo 3 en Chine, c’est encore un nouveau smartphone qu’annonce Realme avec son C35, sa nouvelle offre entrée de gamme.

Un nouveau design et un capteur principal de 50 Mpx

Ce nouveau-né de la gamme C propose un tout nouveau design plus actuel avec des contours plus rectangulaires et le même capteur principal de 50 Mpx que l’on retrouve sur le GT 2 Pro avec une ouverture f/1,8. Son module photo est constitué de trois capteurs puisqu’il est accompagné d’un second objectif noir et blanc de 2 Mpx et d’un objectif macro de 0,3 Mpx.

Côté écran, on a le droit à une dalle LCD de 6,6 pouces en FHD avec une densité de pixels de 401 ppp, le plus grand écran de son segment selon la marque. Il sera alimenté par l’Unisoc T616, une puce gravée en 12 nm et cadencée à 2.0 GHz.

Une durabilité accrue et une grosse batterie embarquée

Ce smartphone très fin avec une épaisseur de seulement 8,1 mm dispose également d’un soin apporté sur la longévité avec une double certification TUV Smartphone High Reliability et Real Quality qui promet, sur le papier, un smartphone durable dans le temps.

Niveau autonomie, on aura droit à une batterie de 5000 mAh qui devrait normalement permettre de ne pas avoir à recharger trop souvent votre smartphone. La charge rapide 18 W permettant quant à elle de recharger le smartphone de moitié en 49 minutes.

Ce téléphone sera disponible en deux couleurs et deux configurations : Noir lumineux et Vert lumineux en 4/64 Go ou 4/128 Go de stockage, respectivement à 179,99 euros et 199,99 euros.

Une offre promotionnelle est cependant en cours dès aujourd’hui sur le site français de Realme où ils vous seront proposés au tarif de 159,99 euros et 179,99 euros, jusqu’au 1er mai. Le C35 sera disponible chez Fnac, Darty, Auchan, Carrefour et Cdiscount. On attend encore la date exacte du lancement pour la France.

