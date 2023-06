Zoé : pourquoi Renault arrête temporairement la production de sa citadine électrique

Renault est contraint d'arrêter la fabrication de sa Zoé pendant plusieurs semaines dans son usine de Flins. En cause, la pénurie de semi-conducteurs, qui continue à avoir un impact sur la production actuelle de voitures neuves, trois ans après le début de la crise sanitaire.

Avec pas moins de 3 422 exemplaires immatriculés depuis le début de l’année, la Renault Zoé fait partie du top 10 des voitures les plus vendues en France. Une belle performance pour la citadine électrique, dont l’actuelle version a été lancée en 2019. Un âge déjà avancé pour la star électrique de la marque au losange, qui ne sera peut-être pas remplacée par la Renault 5.

Une longue pause

Si tout semble rouler pour la citadine, rivale de la Peugeot e-208, ses chiffres satisfaisants devraient malheureusement chuter au cours des prochains mois. Et pour cause, le constructeur est contraint de mettre en pause la production de sa Zoé pour une longue durée. C’est ce qu’a annoncé Fabien Gloagen, délégué syndical Force Ouvrière (FO)-Renault Group relayé par les journalistes du Figaro.

La chaîne d’assemblage de la concurrente de la future BYD Dolphin vient en effet d’être mise à l’arrêt depuis ce lundi, et pour une durée de trois semaines au mois de juin. Elle sera également arrêtée pendant deux jours en juillet. Mais quelle est la raison ? Elle n’est évidemment pas liée aux ventes, même si celles-ci sont en baisse au fil des années en raison de son âge avancé.

La guerre en Ukraine n’y est pour rien non plus, après avoir causé la fermeture de plusieurs usines Volkswagen l’an dernier. Cette fois-ci, c’est la pénurie de semi-conducteurs qui est à blâmer, comme le confirme un post Facebook sur la page de la CFDT Renault Flins. Celui-ci explique que « suite à un manque d’approvisionnement convertisseur et ESP dû à un manque de composants électroniques, le Flux carrosserie (montage , peinture, tôlerie) et les fonctions support associé ne travaillerons pas sauf personnel désigné par la hiérarchie« .

Le syndicat précise que les autres secteurs de l’usine, et notamment la ReFactory chargée du reconditionnement des voitures d’occasion continuent de fonctionner. Une information également confirmée par Renault à l’agence française AFP, qui souligne que l’arrêt concerne « les salariés de la filière production« .

Des ventes en chute libre ?

Selon un représentant de Force Ouvrière, pas moins de 355 personnes « sont concernées par le chômage en APLD (activité partielle de longue durée) » sur les 2 000 salariés que compte l’usine de Flins, située dans les Yvelines. Une interruption assez longue de la production qui devrait évidemment avoir un impact sur les ventes de la citadine électrique.

Selon les journalistes sur site Automobile Propre, celles-ci ont déjà chuté de 44 % sur l’ensemble du début de l’année par rapport à la même période l’an dernier. En cause notamment, l’arrivée de la MG4 sur le marché, qui a donné un grand coup à la citadine tricolore. Il faut dire que la compacte chinoise affiche un tarif défiant toute concurrence, à partir de 29 990 euros, contre 35 100 euros pour la Zoé.

Actuellement, l’usine francilienne, qui fabriquait la Renault Clio jusqu’en 2020 et qui produit toujours la Nissan Micra est en pleine « phase de transformation » comme l’annonce le constructeur. Elle sera entièrement consacrée au reconditionnement à partir de l’année 2024 tandis que plus aucune voiture neuve n’y sera assemblée. Une mutation déjà entamée, puisque de 150 Zoé produites par jour, le site passera à seulement 90 en juin selon Force Ouvrière.

Comme le rappelle BFM TV, Renault espère réaliser plus de chiffre d’affaires avec cette nouvelle activité plutôt qu’en fabriquant des modèles neufs dès 2030. Au total, pas moins de 3 000 salariés devraient y travailler au cours des prochaines allées. De son côté, la future Renault 5 E-Tech sera assemblée au sein de l’usine de Douai, dans le nord de la France, tout comme la Micra.

